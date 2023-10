Kosten-Revolution in der ETF-Branche: Ab dem 1. November 2023 kostet der SPDR S&P 500 ETF pro Jahr nur noch 0,03 Prozent, ebenso wie der SPDR S&P 500 ESG Leaders. Kein anderer ETF ist hierzulande günstiger – und für die Altersvorsorge könnten Sie kaum etwas Schlaueres machen

Von 0,09 auf 0,03 Prozent

Anleger müssen immer weniger für ETFs bezahlen. So wird State Street Global Advisors die laufenden Kosten für den SPDR S&P 500 ETF ab dem 1. November 2023 von 0,09 auf 0,03 Prozent kürzen.



Beim nachhaltigen Schwester-ETF SPDR S&P 500 ESG Leaders ETF fallen die Kosten dann von 0,10 auf 0,03 Prozent. Gemessen daran sind beide SPDR-ETFs nun die günstigsten ETFs am deutschen Markt.



Von 0,04 Prozent …

US-Aktien-ETFs sind aber per se günstig. So kostet der Lyxor Core US Equity ETF zum Beispiel nur 0,04 Prozent und der immerhin rund 14 Mrd. Euro große Invesco S&P 500 ETF auch nur 0,05 Prozent.



… bis 0,07 Prozent

Selbst die beiden größten Aktien-ETFs auf den S&P 500 Index kosten nur marginal mehr. Beim 56 Mrd. Euro großen iShares Core S&P 500 ETF sind 0,07 Prozent und beim 30 Mrd. Euro großen Vanguard S&P 500 ETF ebenfalls 0,07 Prozent.



Einer der besten ETFs für die Altersvorsorge

Ein Investment in den S&P 500 kann sich lohnen: Wenn Sie etwa zwischen dem Jahr 1900 und dem Jahr 2022 zu einem beliebigen Zeitpunkt in einen Indexfonds des S&P 500 investiert und ihre Anlage für mindestens 20 Jahre gehalten hätten, so hätten Sie inklusive Dividenden immer Gewinn gemacht. Das zeigt ein Bericht von „The Motley Fool“ anhand einer Analyse des Marktanalyseunternehmens Crestmont Research. Sie hätten also ab 1900 zu jedem möglichen Zeitpunkt einsteigen können. Wenn Sie Ihre Investition für mindestens 20 Jahre gehalten hätten, hätten Sie in jedem der 104 möglichen Endjahre von 1919 bis 2022 eine positive Gesamtrendite erzielt. Ein Anlageerfolg in 104 von 104 Fällen — 100 Prozent Gewinnchance! Nicht nur das: Etwa die Hälfte der 104 Endjahre lieferte eine jährliche Rendite, die zwischen neun und 17,1 Prozent lag, nur wenige einzelne von ihnen brachten fünf Prozent oder weniger. Bei dieser Strategie spielte es keine Rolle, zu welchem Zeitpunkt Sie eingestiegen wären. Ob sich die Börsen etwa gerade neuen Hochs oder Tiefs näherten.

Das durchschnittliche jährliche Wachstum des S&P 500 der vergangenen 20 Jahre liegt laut Daten von Bloomberg bei etwa zehn Prozent. Davon ausgehend, dass sich dieses jährliche Wachstum die kommenden Jahre fortsetzt und wenn man heute 5000 Euro in einen ETF auf den S&P 500 investieren würde, dann hätte man nach einem Jahr aus 5000 Euro 5.500 Euro gemacht, nach fünf Jahren über 8.000 Euro, nach zehn Jahren fast 13.000 Euro, nach 15 Jahren über 20.000 Euro und nach 20 Jahren schließlich sogar fast 34.000 Euro (Gebühren und sonstige Kosten unberücksichtigt).

