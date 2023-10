Gibt es etwa einen ETF, der sich noch besser für die langfristige Anlage als der MSCI World eignet? Laut Warren Buffett: Ja. Denn der setzt auf einen ETF, den er sogar in seinem Testament zum Kauf empfiehlt

Es ist wohl der beliebteste ETF der Welt: Ein ETF auf den MSCI World. Mit ihm wettet man sozusagen auf die ganze Weltwirtschaft. Der MSCI World enthält über 1510 Unternehmen. Die Gewichtung erfolgt nach Marktkapitalisierung. Heißt: Nur die stärksten und besten Unternehmen der Welt schaffen es bis ganz an die Spitze, von deren Performance Sie dann profitieren können. Aktuell sind in den Top 10 Positionen etwa Titel wie Apple, Microsoft, Amazon oder Nvidia. Damit dies stets gewährleistet ist, wird der Index alle drei Monate überprüft und gegebenenfalls angepasst. Viele Investoren setzen daher auf den MSCI World als Top-ETF, wenn es darum geht, sein Geld langfristig und sicher anzulegen. Denn die Weltwirtschaft ist auf lange Sicht noch immer gestiegen und konnte Krisen und sonstige Turbulenzen stets überwinden. Doch gibt es vielleicht sogar eine noch bessere Alternative als den MSCI World?

Auf diesen ETF setzt Warren Buffett

Geht es nach Warren Buffett (93), dem wohl besten Investor der Welt, so hält der von einem anderen ETF noch viel mehr. Sein altbekannter Spruch lautet: Wetten Sie nie gegen Amerika. In einem Brief an die Aktionäre erklärte er 2013, dass es für Laien oft schwer sei, im Einzelnen auf die richtigen Aktien zu setzen. „Ein Querschnitt von Unternehmen“ sei hier die bessere Lösung. Und: „Ein kostengünstiger S&P 500 Indexfonds wird dieses Ziel erreichen“. Er erklärte sogar, dass es in seinem Testament vorgesehen ist, dass 90 Prozent von dem, was seine Familie erben wird, in einen S&P-Indexfonds fließen soll. Er scheint dieser Linie treugeblieben zu sein: Aktuell besitzt Berkshire Hathaway sowohl Anteile am Vanguard S&P 500 ETF als auch am SPDR S&P 500 ETF. Doch ist es nun also besser, lieber auf einen ETF auf den S&P 500 als auf den MSCI World zu setzen?

MSCI World vs. S&P 500 – welcher Index macht das Rennen?

Die Performance spricht für sich: Während die durchschnittlich jährliche Performance des MSCI World in den vergangenen zehn Jahren bei 8,65 Prozent lag, so lag die des S&P 500 bei 10,21 Prozent. Wie sieht das konkret bei einem Investment aus? Nun, hätte man 10.000 Euro in den MSCI World investiert und dieses Investment für 20 Jahre gehalten, hätte man am Ende daraus 52.552 Euro gemacht. Beim S&P wären es 69.890 Euro, also 17.338 Euro mehr. Das ist ein deutlicher Unterschied. Natürlich könnte man sagen, dass der MSCI World dafür weniger risikoreich ist, weil er nicht nur auf die Entwicklung eines Landes setzt. Denn ja: Der S&P 500 umfasst die 500 größten börsennotierten Unternehmen der USA. Aber: Fast 70 Prozent der Unternehmen im MSCI World kommen derzeit aus den USA. Das liegt vor allem daran, da in den vergangenen Jahren die US-Tech-Giganten wie Microsoft, Apple oder Alphabet enorm gewachsen sind. Aktuell ist es nur schwer vorstellbar, dass diese ihre mächtige Marktstellung in den kommenden zwei Jahrzehnten verlieren sollten.

Letztlich ist es Geschmackssache, ob man eher nur auf amerikanische Unternehmen setzt, oder auch bei den Aktien anderer Länder hohes Potenzial sieht. Der MSCI schließt Schwellenländer und auch China aus, setzt aber neben den USA noch auf Unternehmen aus Japan, UK, Frankreich, Kanada, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Israel, Australien, Hongkong, Neuseeland und Singapur.

