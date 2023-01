Während der Dax und weitere Indizes eine starke Rally am Jahresanfang erfahren, dümpelt der MSCI World Index so vor sich hin. Magere drei Prozent Plus stehen beim ETF zubuche. Woran liegt das? Und was sollten Anleger jetzt tun?

Seit Jahresbeginn ist der DAX um 8 Prozent gestiegen. Und seit dem lokalen Tief im Herbst konnte der deutsche Leitindex sogar um 27 Prozent zulegen. Ganz anders sieht das beim MSCI World aus. Auf Euro-Basis, was für europäische Anleger ja ausschlaggebend ist, legte der MSCI World seit Jahresanfang lediglich um 3 Prozent zu und seit dem lokalen Tief um Sommer um magere 8 Prozent. Was ist da los? Und was bedeutet das für ETF-Anleger?

Darum performt der MSCI World aktuell nicht

Tatsächlich befinden sich aktuell 66 Prozent der Aktien im MSCI World aus den USA und das zweiwichtigste Land ist Japan mit 6,2 Prozent Anteil. Doch beide Aktienmärkte performten zuletzt nicht so gut wie chinesische und europäische Aktien. Weil China-Aktien aber gar nicht im MSCI World vertreten sind und Europa-Aktien nur einen geringen Anteil ausmachen, konnte der MSCI World nicht so deutlich zulegen. Doch warum sind US-Aktien aktuell nicht so stark?

Dazu muss man sagen, dass europäische und vor allem deutsche Aktien im vergangenen Jahr deutlicher fielen als US-Werte. Deswegen hatten sie geringere Bewertungen und mehr aufzuholen. US-Aktien steigen aktuell nicht so stark, weil sie noch eher höhere Bewertungen aufweisen. Zudem bremst ein starker Euro die Wertentwicklung des MSCI World in Euro gerechnet. Doch was sollten Anleger jetzt tun?

Das müssen ETF-Anleger beim MSCI World jetzt beachten

Anleger müssen beachten, dass der MSCI World ETF immer noch sehr USA-lastig ist. Vor allem muss man also auf den US-Markt schauen. Zudem dürfte der Euro weiter an Stärke gewinnen und die Erträge somit etwas drücken. Schlimm ist das nicht, Anleger sollten mit einem ETF-Sparplan auf den MSCI World unbedingt weiter machen. Denn die Kurse sind weiterhin nicht viel zu hoch und für das angesparte Geld erhalten Anleger mehr Aktienanteile als auch schon.

Dennoch muss man im Hinterkopf haben, dass es 2023 wohl andere Märkte wie Europa und China geben wird, die etwas besser abschneiden könnten. Dennoch fährt man mit dem MSCI World ETF weiterhin gut, da er in sehr viele Unternehmen gleichzeitig investiert. Und wer etwas mehr Risiko eingehen möchte, der nimmt zu 60 Prozent MSCI World-ETF (Lyxor MSCI World UCITS ETF - Dist) auch noch 20 Prozent MSCI Emerging Markets ETF (iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)) und zu weiteren 20 Prozent einen ETF auf den Stoxx Europe 600 (Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C).

Übrigens: Dieser ETF startete am besten ins neue Jahr.