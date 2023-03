An der Börse wird es aktuell unruhig und viele Anleger fragen sich, welche ETFs noch weiter bespart werden können und welche nicht. Hier sind zwei Arten von Indexfonds, bei denen eine Weiterführung des Sparplans definitiv Sinn ergibt und eine, bei der Anleger noch mal darüber nachdenken sollten.

Passive Indexfonds werden in Deutschland ein immer beliebteres Anlagevehikel und viele Menschen bauen sich damit ein breit diversifiziertes Weltportfolio auf oder setzen auf verschiedene Megatrends. Allerdings wissen viele in der aktuellen Marktsituation nicht weiter und die Vorstellung massive Kursverluste in einer möglichen neuen Finanzkrise zu erleiden macht einigen Investoren große Angst.

Allerdings ist diese maximal teilweise berechtigt und vieles hängt auch vom Anlagehorizont ab. Wer aber noch mindestens zehn Jahre Zeit bei der Geldanlage mitbringt, sollte diese beiden ETFs auf jeden Fall weiter besparen:

Ein MSCI World für den langfristigen Erfolg

Denn wer genug Zeit mitbringt und weiter an den Aufstieg der Weltwirtschaft trotz aller Krisen glaubt, der kann weiterhin seinen MSCI World besparen, ohne irgendwelche Einschränkungen.

Selbstverständlich dürfte auch dieser heftigen Schwankungen unterliegen, doch die breite Diversifikation des Produktes dürfte Kursstürze abfedern und auch damit Anleger davon abhalten, in Panik zu verkaufen.

Staatsanleihen gehen in jeder Marktlage

Doch noch eine weitere Gattung von ETFs können Anleger weiter besparen, nämlich die Staatsanleihen. Diese dürften sich von der Krise wenig beeindruckt zeigen und dem Portfolio einiges an Stabilität verleihen.

Mit Produkten wie dem iShares Germany Govt Bond UCITS ETF EUR sollten Anleger relativ ruhig schlafen können, auch wenn eine Finanzkrise hier natürlich auch etwas mehr Volatilität auslösen könnte, als sie der ETF in den vergangenen Jahren gezeigt hat.

Themen-ETFs – Hier vielleicht nicht weiter kaufen?

Allerdings gibt es auch einige Produkte bei denen Anleger über ein weiteres Besparen nachdenken sollten. Und das sind sogenannte Themen-ETFs. Dies sind zumeist sehr teure Produkte und weisen inzwischen durch Studien bestätigt oft eine schlechte Performance in den ersten fünf Jahren nach Auflage auf.

Diese Indexfonds, welche zumeist auf Megatrends setzen, könnten sich deswegen teilweise vielleicht sogar nie von einer neuen Finanzkrise erholen. Aus diesem Grund sollten Anleger bei Themen-ETFs genau prüfen, wie groß das Risiko ist und wie sicher die Branche aufgestellt ist, in welche investiert wurde. Sind bereits gute Gewinne angelaufen, so könnten Anleger über Verkäufe nachdenken.

Außerdem: Befinden Sie sich aktuell beim für Sie besten Anbieter für ETFs und Aktien?