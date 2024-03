Bald könnte Cathie Wood mit ihren ETFs nach Deutschland kommen. Hat Tech-Investor und Fondsmanager Frank Thelen Angst davor? Wie er die Lage an der Börse aktuell einschätzt und wann er aufhören würde.

BÖRSE ONLINE: Bald dürfte Cathie Wood ihre berühmten ARK Invest ETFs auch in Deutschland auf den Markt bringen. Bereitet dir das Sorge, weil ihr beide auf ein ähnliches Feld der Tech-Aktien setzt?

Frank Thelen: Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben auch, glaube ich, ein gutes Verhältnis. Vor ein paar Tagen waren wir gemeinsam in München unterwegs und haben Interviews gegeben. Oder wir waren auch gemeinsam auf der Bühne auf einer großen Konferenz. Also was Cathie Wood und ihr Team da machen, finden wir großartig. Genauso auch zum Beispiel ein BIT Capital um Jan Beckers. Also ich glaube, wir brauchen eher mehr Tech-Fonds, die sich eine Meinung auch zu Themen bilden, die ein aktives Management machen. Wir haben eine Menge ETFs, die auch aus gutem Grund da sind. Aber aktuell glaube ich, haben wir vielleicht einen Tick zu viel ETFs und passives Geld. Von daher finden wir jeden gut, der aktiv in Tech-Aktien investiert und auch das Research dafür öffnet.

Frank Thelen: So gehe ich mit der vielen Kritik an meinem Fonds um

BÖRSE ONLINE: Jetzt gab es aber auch viel Kritik an dir und deinem Fonds. Wie geht man damit um, wenn man dennoch ständig in der Öffentlichkeit ist?

Frank Thelen: Unsere Performance, die du auch angesprochen hast, ist bisher nicht gut. Damit sind wir auch nicht zufrieden. Das letzte Jahr haben wir über 30 Prozent Plus gemacht, aber trotzdem haben wir einfach vorher zu viel verloren und wir hätten uns auch noch stärker dann wieder erholen müssen. Aber wir werden unsere Strategie dort nicht ändern. Wir haben auch einen langfristigen Horizont. Ich selber bin ja auch mit über 10 Millionen Euro in die Strategie investiert. Und ja, es ist wirklich manchmal auch nervenaufreibend, dass wir durch so eine Zeit laufen, wo es mal ignoriert werden. Aber wenn man jetzt von draußen darauf guckt, war das einfach ein schlechter Marktzeitpunkt zu dem wir gestartet sind und das hätte ich auch so persönlich nicht erwartet. Aber langfristig mehr denn je sehen wir, dass die Technologie kommt und wir mit unserer Strategie gut aufgestellt sind. Ich meine, selbst eine Berkshire Hathaway hat dreimal in seinem Dasein über 50 Prozent Verlust gehabt. Das kann man an den Kursen ganz einfach ansehen.

BÖRSE ONLINE: Cathie Wood hatten wir nun schon mal gestriffen. Und die Kritik an dir auch. Aber was müsste denn passieren, damit du sagt: Jetzt reicht es, ich muss es niemandem mehr beweisen und ich höre auf?

