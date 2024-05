Warren Buffett, Bill Gates oder Elon Musk zählen zu den erfolgreichsten Menschen der Welt. Nun zeigt sich: All diese Milliardäre verfolgen eine geniale Regel, die maßgeblich zu ihrem Erfolg beiträgt – und Sie können es auch

Sie haben es geschafft: Menschen wie Warren Buffett, Elon Musk oder Bill Gates zählen zu den erfolgreichsten und auch reichsten Menschen der Welt. Mit ihren Unternehmen errichteten sie ganze Imperien und schafften das, was wohl nur wenige Menschen auf der Welt schaffen.

Was aber verhalf diesen Milliardären zu ihrem heutigen Erfolg? Was machen sie anders als andere Menschen? Sicherlich spielen hierbei eine Vielzahl von Faktoren eine Rolle. Es wurde jedoch entdeckt, dass sie alle eine bestimmte Regel befolgen, die dazu auch beigetragen hat. Das Geniale: Sie können sie auch ganz einfach umsetzen.

Geniale 5-Stunden-Regel: Diese Strategie verhalf Milliardären zum Erfolg

Die Autoren Michael Simmons und Ian Chew machten sich nämlich genau nach dieser Komponente auf die Suche und veröffentlichten ihre Ergebnisse auf der Seite Inc.com. Und sie wurden fündig. Denn sie fanden heraus, dass zahlreiche Milliardäre – ob nun bewusst oder unbewusst – nach der sogenannten fünf Stunden Regel leben. Und die ist bereits mehrere hundert Jahre alt und geht auf Benjamin Franklin zurück. Ob Erfinder oder sogar Gründungsvater der USA – in seinen 84 Jahren machte sich Benjamin Franklin einen Namen. Hinter seinem Erfolg verbirgt sich eine geniale Strategie.

So soll Franklin jeden Tag unter der Woche eine ganze Stunde in bewusstes Lernen investiert haben, also fünf Stunden pro Woche für Weiterbildung. Und damit ist er nicht allein: So soll Bill Gates laut Business Insider etwa 50 Bücher pro Jahr lesen und Facebook-Gründer Mark Zuckerberg mindestens ein Buch alle zwei Wochen. Warren Buffett soll jeden Tag fünf bis sechs Stunden Zeit dafür aufwenden, Zeitungen zu lesen sowie 500 Seiten von Geschäftsberichten. Und Tesla-Chef Elon Musk soll in seiner Kindheit fast zwei Bücher pro Tag gelesen haben.

Und ein bekanntes Zitat von Buffetts langjährigem und mittlerweile verstorbenen Geschäftspartner Charlie Munger lautet: “In meinem ganzen Leben habe ich keine klugen Menschen gekannt, die nicht ständig gelesen haben – keine, null“. All diese Menschen bilden sich trotz ihres immensen Wissens stets weiter und freuen sich, dazu zu lernen.

Auf den ersten Blick mag es wie verlorene Zeit wirken, die man jeden Tag fürs Lesen oder Weiterbilden verschenkt, während man andere Dinge erledigen könnte. Doch langfristig zahlt sich das lebenslange Lernen aus.

