Finanziell frei im Alter: Mit welchem ETF ist das am besten erreichbar? Eine künstliche Intelligenz behauptet, ihn gefunden zu haben – das steckt dahinter

Es ist eines der brandaktuellsten Themen in Deutschland: Die Altersvorsorge. Denn das aktuelle Rentensystem, wie wir es haben, wird für viele der nachfolgenden Generationen nicht mehr aufgehen. Es ist also wichtiger denn je, auch privat vorzusorgen, um im Alter gut zurecht zu kommen. Besser noch: Finanziell frei zu sein.

Eine immer beliebter werdende Möglichkeit sind hier ETFs. Mit ihnen muss man nicht nur auf eine Aktie setzen, sondern kann in die Wertentwicklung ganzer Branchen oder gar Länder investieren. Das Risiko wird also deutlich minimiert und da der Anlagehorizont meist langfristig ist, sind die Chancen auf satte Gewinne recht hoch. Da ein ETF außerdem meist nur passiv einen Index abbildet, sind zudem auch die Gebühren deutlich geringer als bei aktiv gemanagten Fonds.

Ist der MSCI World der beste ETF, um finanziell im Alter finanziell frei zu sein?

Einer der wohl bekanntesten und beliebtesten ETFs ist etwa der MSCI World. Mit ihm kann man sozusagen auf die Entwicklung der gesamten Weltwirtschaft setzen (Schwellenländer und auch China ausgenommen). Und diese ist auf lange Sicht noch immer gestiegen. In den vergangenen 20 Jahren wies der MSCI World eine durchschnittlich jährliche Wachstumsrate von 8,65 Prozent auf. Davon ausgehend, dass sich die Wertentwicklung mindestens weiterhin so gut fortsetzt und man ab jetzt jeden Monat 200 Euro in einen ETF Sparplan auf den MSCI World einzahlt für 30 Jahre, hätte man sich am Ende ein hübsches Sümmchen von über 318.000 Euro aufgebaut.

Der MSCI World wird daher meistens als ETF der Wahl empfohlen, vor allem aufgrund der breiten Streuung, wenn es um die Vorsorge fürs Alter geht. Doch ist er hier auch wirklich die beste Wahl? Wir fragten bei jemandem nach, der es wissen muss: einer künstlichen Intelligenz (KI).

KI behauptet: Das ist der beste ETF der Welt

Da künstliche Intelligenz meist auf riesigen Datenschätzen basieren, kann sie bei ihrer Auswahl eine riesige Menge an Informationen berücksichtigen. Wir wandten uns hierfür an eine der wohl bekanntesten: ChatGPT. Für das Experiment verwendeten wir die Premium-Version GPT4. Die Antworten werden aufgrund der Übersichtlichkeit teils gekürzt dargestellt, es handelt sich hier aber vor allem um allgemeine Risikohinweise.

Wir fragten den Chatbot also ganz direkt: Was ist der beste ETF der Welt, um im Alter finanziell frei zu sein?

ChatGPT: Die Frage nach dem "besten ETF der Welt" für finanzielle Freiheit im Alter hängt stark von individuellen Anlagezielen, der Risikobereitschaft und dem Anlagehorizont ab. Es gibt jedoch einige allgemein empfohlene ETFs, die häufig für langfristige Anlagestrategien genutzt werden. Hier sind ein paar Kategorien und Beispiele:

1. Globale Aktien-ETFs: Diese ETFs investieren in Aktienmärkte weltweit und bieten eine breite Diversifikation über verschiedene Länder und Branchen hinweg.

• MSCI World ETF: Spiegelt die Performance von über 1.600 Unternehmen aus entwickelten Ländern weltweit wider. (Anmerkung der Redaktion: Aktuell sind es 1.465)

• FTSE All-World ETF: Umfasst sowohl entwickelte Märkte als auch Schwellenländer und bietet so eine noch breitere globale Abdeckung.

2. S&P 500-ETFs: Diese ETFs investieren in die 500 größten Unternehmen in den USA und sind bekannt für ihre Stabilität und solide Renditen über lange Zeiträume.

• Vanguard S&P 500 ETF: Bietet eine kostengünstige Möglichkeit, die Aktien der 500 größten US-Unternehmen zu besitzen.

3. Dividenden-ETFs: Ideal für Anleger, die ein regelmäßiges Einkommen in Form von Dividenden suchen.

• Vanguard Dividend Appreciation ETF: Investiert in Unternehmen, die ihre Dividenden regelmäßig erhöhen.

4. Anleihen-ETFs: Für diejenigen, die ein niedrigeres Risiko bevorzugen, können Anleihen-ETFs eine gute Wahl sein, insbesondere wenn man sich dem Ruhestand nähert.

• iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF: Bietet breite Exposition gegenüber US-Investment-Grade-Anleihen.

5. ESG-ETFs: Für Anleger, die Wert auf nachhaltige Investitionen legen.

• iShares MSCI Global Impact ETF: Investiert in Unternehmen, die positiv zu nachhaltigen, ökologischen und gesellschaftlichen Zielen beitragen.

Und wenn du dich hypothetisch für einen der von dir genannten Kandidaten entscheiden müsstest?

ChatGPT: Wenn ich hypothetisch einen der genannten ETFs auswählen müsste, wäre der "Vanguard S&P 500 ETF" (VOO) eine vernünftige Wahl. Dies liegt daran, dass dieser ETF darauf abzielt, die Performance des S&P 500 Index nachzubilden, der aus 500 großen US-Unternehmen besteht. Die breite Diversifikation und die historisch gesehen starke Performance des S&P 500 machen diesen ETF zu einer beliebten Option für langfristige Anleger, die auf finanzielle Stabilität im Alter abzielen.

Zudem sind die Verwaltungsgebühren des Vanguard S&P 500 ETF relativ niedrig, was bedeutet, dass mehr von deinem investierten Geld tatsächlich in die Anlage fließt statt in Gebühren. Langfristig können niedrigere Gebühren einen signifikanten Unterschied im Endkapital machen, was ihn zu einer attraktiven Option für das Ziel der finanziellen Freiheit macht.

Warum findest du einen ETF auf den amerikanischen Markt besser als auf die ganze Welt?

ChatGPT: Es ist nicht so, dass ein ETF auf den amerikanischen Markt grundsätzlich besser ist als ein globaler ETF. Die Entscheidung zwischen einem spezifischen regionalen Markt und einem global diversifizierten ETF hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der individuellen Anlageziele und Risikotoleranz. Hier sind einige Gründe, warum Investoren sich für einen ETF wie den Vanguard S&P 500 entscheiden könnten:

1. Stärke der US-Wirtschaft: Die US-Wirtschaft ist die größte der Welt, und viele der größten und einflussreichsten Unternehmen weltweit sind in den USA ansässig. Diese Unternehmen haben oft eine globale Präsenz und profitieren von Wachstumsmöglichkeiten sowohl im In- als auch im Ausland.

2. Historische Performance: Langfristig hat der S&P 500 eine robuste Performance gezeigt, was ihn zu einem attraktiven Anlageziel für diejenigen macht, die auf konsistentes Wachstum setzen.

3. Transparenz und Regulierung: Der US-Markt ist gut reguliert und bietet eine hohe Transparenz, was Investoren Vertrauen in die Integrität des Marktes gibt.

Auf der anderen Seite bieten globale ETFs, die Indizes wie den MSCI World nachbilden, eine breitere Diversifikation über verschiedene Länder und Regionen hinweg. Dies kann Vorteile bieten, wie:

1. Risikostreuung: Durch die Investition in Unternehmen aus verschiedenen Ländern kann das landesspezifische Risiko (wie politische Instabilität oder wirtschaftliche Abschwünge in einem einzelnen Land) gemildert werden.

2. Zugang zu Wachstumsmärkten: Globale ETFs geben Zugang zu Schwellenmärkten und anderen Regionen, die höhere Wachstumsraten als die entwickelten Märkte haben könnten.

3. Währungsdiversifikation: Die Investition in globale Märkte führt auch zu einer natürlichen Diversifikation der Währungsrisiken.

Die Wahl zwischen einem US-zentrierten ETF und einem globalen ETF sollte auf einer gründlichen Analyse der eigenen finanziellen Ziele und des Marktkontextes basieren. Ein Finanzberater kann dabei helfen, eine Anlagestrategie zu entwickeln, die am besten zu den persönlichen Umständen und Zielen passt.

