Die Inflation in Deutschland schießt immer weiter rauf. Für September lag die Teuerung bei 10,0 Prozent und damit so hoch wie seit 1951 nicht mehr. Doch Experten erwarten noch Schlimmeres. Wie Sie jetzt Ihr Vermögen schützen können.

Stellen Sie sich vor, Sie haben seit einem Jahr 25.000 Euro auf der Bank. Im September 2021 waren es zwar immer noch 25.000 Euro, doch aufgrund der hohen Inflation von 10,0 Prozent in Deutschland besaßen sie 10 Prozent weniger Kaufkraft - grob gesagt waren es nur noch 22.500 Euro. Geht das jetzt ein paar Jahre so weiter, so verfügen Sie nach fünf Jahren bei einer so hohen Inflation nur noch über etwas weniger als 15.000 Euro an Kaufraft. Verglichen mit heute.

Sie sagen, die Inflation bleibt nicht so lange so hoch? Dazu sagt Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser: "Die Inflationsrate dürfte in den kommenden Monaten auf jeden Fall auf elf Prozent steigen". Doch was kann man jetzt gegen diese hohe Inflation tun?

3 Tipps, um Ihr Vermögen gegen die Inflation zu schützen

Vor allem die hohen Energiekosten (+43,9 Prozent) und auch die Teuerung bei Nahrungsmitteln (+18,7 Prozent) zehren an Ihrem Vermögen. "Hauptursachen für die hohe Inflation sind nach wie vor enorme Preiserhöhungen bei den Energieprodukten", bestätigt auch der Präsident des Statistischen Bundesamtes, Georg Thiel. "Aber wir beobachten zunehmend auch Preisanstiege bei vielen anderen Gütern, besonders bei den Nahrungsmitteln", fügt Thiel hinzu.

Doch man kann etwas gegen diese Inflation tun. Verhindern kann man sie zwar nicht, aber Maßnahmen ergreifen, um ihre Auswirkungen abzuschwächen.

1. Steigern Sie Ihr Einkommen

Es hilft nichts: Sie müssen Ihr Einkommen steigern. Denn wenn Sie seit September 2021 nicht eine Lohnerhöhung um 10 Prozent bekommen haben, so können Sie sich von Ihrem Lohn weniger leisten als vorher. Gehen Sie zu Ihrem Chef und fragen Sie nach mehr Gehalt. Suchen Sie sich einen besser bezahlten Job oder steigern Sie Ihr Einkommen mit Nebentätigkeiten. Dies ist tatsächlich am effizientesten, um gegen die Inflation anzukämpfen.

2. Lassen Sie Ihr Geld für sich arbeiten

Wenn Sie schon Erspartes haben, dann lassen Sie es für sich arbeiten. Im Rechenbeispiel eingangs des Artikels haben Sie ja gesehen, was passiert, wenn Sie Ihr Geld einfach auf dem Tagesgeldkonto parken. Legen Sie es differenziert an, um den Wert zu erhalten und um die Inflation zu schlagen. Klar, die Aktienmärkte frohlocken aktuell nicht. Doch langfristig können Sie nur mit Aktien und Co die Inflation schlagen. Investieren Sie breitgestreut in den MSCI World, packen Sie etwas Gold und Silber mit dazu und dann sollte Ihr Geld effizient für Sie arbeiten können. Achten Sie auch darauf, gute Konditionen bei Ihrem Broker zu haben.

3. Sparen Sie die Inflation weg

Jeder Mensch hat seine eigene Inflation. Die allgemein publizierte basiert auf einem durchschnittlichen Warenkorb und entspricht meistens nicht der individuellen Wahrheit. Bedeutet: Schreiben Sie auf, wie viel Geld Sie im Monat wofür ausgeben. Haben Sie besonders viele Heizkosten, so dürfte Ihre individuelle Inflation sehr hoch sein, weil die Energiekosten so stark steigen. Versuchen Sie also, Energie einzusparen. Auch bei den Lebensmitteln kann man eventuell ansetzen und einfach effizienter und günstiger Einkaufen. Behalten Sie Ihre Ausgaben im Blick, versuchen Sie, Ihre Ausgaben um zehn Prozent zu senken, um die Inflation zu schlagen.