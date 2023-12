Bei dieser beliebten Internet-Bank ist im Jahr 2023 ein Verlust von über 100 Millionen Euro aufgelaufen. Doch müssen sich Sparer jetzt Sorgen um die weitere Existenz des Geldhauses machen? Oder kann man weiter beruhigt schlafen?

Dass Banken Verluste einfahren, kommt gelegentlich vor – immerhin handelt es sich auch hierbei lediglich um Unternehmen, die zuweilen die ein oder andere schwere Phase durchlaufen. Etwas anders ist das bei der beliebten Internet-Bank N26. Diese schreibt für das Jahr 2023 einen Verlust von 100 Millionen Euro:

100 Millionen Verlust bei beliebter Internet-Bank

Dabei liegt der hohe Verlust nicht an der aktuellen Wirtschaftslage oder einer Krise, sondern am aggressiven Wachstum des Fintechs, was zu einem deutlichen Cash-Burn geführt hat. Allerdings ist der Trend positiv, denn die N26 beabsichtigt, sich aus den roten Zahlen heraus zu skalieren und hat den Verlust im Vergleich zum Vorjahr bereits mehr als halbiert.

Trotzdem werden Sparer oftmals nervös, wenn sie von Verlusten bei Banken hören - einen Grund zur Sorge gibt es allerdings nicht. Bisher gibt es nämlich noch keinen Anlass von einer Insolvenz des Geldhauses auszugehen und selbst wenn wären auch hier Einlagen bis 100.000 Euro von der Einlagensicherung des deutschen Staates garantiert.

Mehr auf dem Konto? Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf den Börse Online Tagesgeld-Vergleich oder den Börse Online Girokonto-Vergleich.

Müssen sich Kunden jetzt Sorgen machen?

Kunden der Bank müssen also nicht in Panik verfallen, selbst wenn die Schlagzeilen um die N26 zuletzt nicht positiv waren. Denn neben dem massiven Verlust hat das Fintech auch noch die Aufsichtsbehörden am Hals, die behaupten, man hätte durch zu starkes und aggressives Wachstum seine Prozesse und Kontrollen nicht weiter verbessert. Zudem gibt es auch eine Sonderprüfung des Unternehmens.

Auf die Einlagen von Kunden dürfte dies allerdings keinen weiteren Einfluss haben. Gedanken sollten sich nur Personen machen, die mehr als 100.000 Euro auf einem Konto bei einer Bank – egal ob bei der N26 oder an anderer Stelle – haben. Hier lohnt es sich zu diversifizieren, da diese Einlagen nicht mehr garantiert werden.

