Tagesgeld: Was aus 10.000 Euro in einem Jahr bei drei beliebten Direktbanken wird



Tagesgeldkonten sind eine ausgesprochen beliebte Form der Geldanlage. Sie werden gerne benutzt, um Geld für eine Zeitlang zwischenzuparken und dafür Zinsen zu kassieren. Gegenüber Festgeld bieten sie dabei den Vorteil, dass ein Sparer jederzeit über sein Geld verfügen kann, wenn er es braucht. Beim Festgeld hingegen ist die Einlage in der Regel während der Anlagedauer nicht verfügbar (oder wenn doch, dann nur mit hohen Abschlägen bei den Zinsen).



Allerdings bestehen zwischen den einzelnen Anbieteren bei den Konditionen ziemliche Unterschiede. Vor allem dann, wenn man neben dem eigentlichen Zinssatz auch die Dauer berücksichtigt. Bei den meisten Anbietern ist es dabei so, dass sie Neukunden für einen fest gelegten Zeitraum einen höheren Zinssatz zahlen, dann aber den Zinssatz deutlich auf den Satz für Bestandskunden senken. Dazu kommt, dass es Unterschiede beim Zeitraum gibt und wann die Zinsen gut geschrieben werden, was den Zinseszins-Effekt beeinflusst. BÖRSE ONLINE hat für drei beliebte Direktbanken ausgerechnet, was ein Sparer als Neukunde nach einem Jahr hätte, wenn er 10.000 Euro anlegt (etwaige Steuern, die ein Sparer auf Zinserträge leisten muss, bleiben dabei unberücksichtigt, Stand 18.04.2024).

1. VW Bank: Die VW Bank zahlt momentan Neukunden im Rahmen des Plus Konto Top Zins 3,40 Prozent Zinsen für einen Zeitraum von sechs Monaten, danach fällt der Satz auf 1,30 Prozent. Die Zinsausschüttung erfolgt monatlich. Zinsen (inklusive Zinseszins) nach 12 Monaten: 237,45 Euro, Betrag also 10237,45 Euro. Die VW Bank unterliegt der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung.



2. ING: Die ING zahlt im Rahmen ihres Extrakontos momentan 3,30 Prozent Zinsen für einen Zeitraum von sechs Monaten, danach fällt der Satz auf 1,25 Prozent. Die Zinsausschüttung erfolgt jährlich. Zinsen nach 12 Monaten: 227,50 Euro, Betrag also 10.227,50 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der ING. Die ING Bank unterliegt der gesetzlichen deutschen Einlagensicherung.



3. Consorsbank: Die Consorsbank zahlt momentan 3,75 Prozent Zinsen für einen Zeitraum von fünf Monaten, danach fällt der Satz auf 1,00 Prozent. Die Zinsausschüttung erfolgt vierteljährlich. Zinsen (inklusive Zinseszins) nach 12 Monaten: 216,25 Euro, Betrag also 10216,25 Euro. Hier geht es direkt zum Angebot der Consorsbank. Die Consorsbank unterliegt der gesetzlichen französischen Einlagensicherung.

