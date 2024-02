Sie haben begonnen, an der Börse zu investieren und träumen vom großen Vermögen? So lange dauert es, bis Sie eine Million an Kapitalvermögen erreichen und das sollten Sie dabei beachten:

Wer an der Börse beginnt zu investieren, der träumt schnell von einem Leben in finanzieller Freiheit und Unabhängigkeit. Teilweise ist auch das Gegenteil der Fall und Anleger sparen in Aktien, ohne vorher deren tatsächliche positive Auswirkung für den Vermögensaufbau zu kennen. In diesem Artikel sehen Sie, wann Sie wirklich zu einem stattlichen Geldbetrag kommen und was es dazu braucht.

10.000 Euro an der Börse investiert – Wann werde ich zum Millionär?

Aller Anfang ist schwer, auch an der Börse. Wer beginnt breit gestreut in weltweite Aktien-ETFs zu investieren, den erwarten langfristig hohe Renditen, zumindest auf Basis der vergangenen Entwicklungen. Trotzdem macht dies aus einem Startkapital von 10.000 Euro nicht gleich eine Million Euro. Tatsächlich dauert es bei sieben Prozent Rendite pro Jahr (historischer Durchschnitt) satte 68 Jahre bis zur Siebenstelligkeit.

Dementsprechend braucht es zusätzliche Einzahlungen, um das finanzielle Ziel schneller zu erreichen oder ein höheres Startkapital. So lange benötigen folgende Summen zum Anfang des Anlegerlebens bis sie sich rechnerisch zur Million vervielfachen:

20.000 Euro: 59 Jahre

50.000 Euro: 44 Jahre

100.000 Euro: 34 Jahre

250.000 Euro: 20 Jahre

500.000 Euro: 10 Jahre

Durch Sparen zum Millionär werden

Da die meisten Anleger nicht mit solchen Summen gesegnet sind, heißt es diszipliniert sparen, um das Ziel zu erreichen. Je nach Anlagehorizont brauchen Sie neben einer Einmalanlage von 10.000 Euro folgende Sparraten, um eine Million Euro zu erreichen:

15 Jahre: 3107 Euro

20 Jahre: 1882 Euro

25 Jahre: 1200 Euro

30 Jahre: 785 Euro

35 Jahre: 518 Euro

40 Jahre: 342 Euro





Wenn Sie dagegen mit 0 Euro in das Börsengeschehen starten, sind es folgende Summen, die Sie monatlich aufbringen müssen, um bei sieben Prozent p.a. zum Millionär zu werden:

15 Jahre: 3195 Euro

20 Jahre: 1958 Euro

25 Jahre: 1270 Euro

30 Jahre: 850 Euro

35 Jahre: 580 Euro

40 Jahre: 402 Euro

