Welche Aktien für die Ewigkeit sollten Anleger jetzt kaufen? Und welche besser nicht. Wie Microsoft, Alphabet, Linde, Berkshire Hathaway, LVMH und Co jetzt bewertet sind und wo sich ein Einstieg lohnen kann. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Anleger sehen, dass die Analysten bei Bloomberg aktuell am meisten von der Microsoft-Aktie halten. Diese erhält 60 Kauf-Empfehlungen, 5 Halte-Empfehlungen kein einziger Analyst rät zum Verkauf. So kommt Microsoft auf ein Konsensrating von 4,82. Bei einem Wert von 5,0 würden alle Analysten bei Bloomberg zum Kauf raten. Bei einem Wert von 1,0 würden alle zum Verkauf raten. Insofern ist die Microsoft-Aktie aktuell nahe dran, perfekt bewertet zu sein. Und der Chart gibt der Aktie recht. Denn das Papier macht aktuell immer weitere höhere Hochs und höhere Tiefs. Solange der Trend anhält, können Anleger weiter kaufen. Erst bei einem Bruch der 50-Tage-Linie, welche der Microsoft-Aktie oft als wichtige Unterstützung dient, werden Anleger vorsichtig.

Und auch bei der Alphabet-Aktie sehen die Analysten noch viel Potenzial. Denn auch Alphabet hat keine einzige Verkaufs-Empfehlung. Weil aber ein paar mehr Analysten zum Halten raten, gibt es bei der Google-Mutter ein Konsensrating von 4,61. Zuletzt kam die Alphabet-Aktie aber nicht mehr so wirklich aus den Puschen. Anleger achten darauf, was Alphabet jetzt an der 50-Tage-Linie macht. Bricht diese, so muss die 200-Tage-Linie ins Visier genommen werden.

Diese Aktien sind die Lieblinge der Analysten - und diese nicht

Während Microsoft, Alphabet und Walmart keine einzige Verkaufsempfehlung bekommen, sieht es auch bei Berkshire Hathaway gut aus. Allerdings haben lediglich fünf Analysten ein Rating für das Unternehmen von Warren Buffett abgegeben. Weil Berkshire Hathaway und Warren Buffett am Wochenende die neuesten Quartalszahlen präsentieren, ist die Meinung der Analysten dabei nochmal umso spannender. Im Chart sieht es bei der Warren Buffett-Aktie super aus. Berkshire Hathaway B steigt immer weiter. Hier sollten Anleger eher darauf achten, dass die Quartalszahlen nicht enttäuschen, sonst droht Rückschlagspotenzial. Zudem wurde das Kursziel in Höhe von 380 Euro, welches die BÖRSE ONLINE Redaktion hatte, jüngst erreicht. Anleger warten vorerst ab.

Auch die Aktien von Linde und LVMH stehen in der Gunst der Analysten hoch. Linde kommt auf ein Konsensrating von 4,48 und LVMH auf 4,32. Auch die Linde-Aktie reitet auf der 50-Tage-Linie nach oben und bildet immer weitere Hochs. Hier können Anleger aktuell dabeibleiben, eventuell ab und zu sogar Gewinne bei neuen Höchstständen realisieren. BÖRSE ONLINE rät bei Linde zum Kauf mit einem Kursziel von 410 Euro.

Und auch bei LVMH sieht es wieder gut aus. Das französische Luxus-Unternehmen konnte nach der Bildung eines doppelten Bodens die 200-Tage-Linie wieder zurückerobern und damit ein neues Kaufsignal generieren. BÖRSE ONLINE rät bei der LVMH-Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 1100 Euro.

Doch nicht bei allen 30 Aktien für die Ewigkeit, in welche Anleger über ein Zertifikat investieren können (mehr Infos dazu hier) stehen in der Gunst der Analysten oben. So sollten Anleger bei Aktien, die ein Konsensrating von unter 4,0 haben bereits misstrauisch werden. Denn hier gibt es oftmals bereits ebenso viele Halte-Empfehlungen wie Kauf-Empfehlungen. Ein erstes Warnsignal. Noch schlimmer wird es dann etwa ab einem Wert von 3,50. Hier gibt es dann oft nicht mehr so viele Kaufempfehlungen. Insgesamt stehen die meisten Aktien für die Ewigkeit wie Microsoft, Alphabet, Linde, LVMH oder auch Berkshire Hathaway aber hoch in der Gunst der Analysten bei Bloomberg.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft, Linde.