Nicht jeder bekommt ein 13. Monatsgehalt am Ende des Jahres. Doch mit dem Tagesgeld und gewissen Zinsen und Banken, ist dies dennoch möglich. Wie einfach das bei der Volkswagen Bank, Consorsbank, Sparkasse und Co gelingt.

Im Jahr 2022 betrug das durchschnittliche Nettoeinkommen in Deutschland 2.244 Euro. Wer gegen Ende des Jahres dabei ein 13. Monatsgehalt bekommt, der freut sich. Doch nicht bei jedem ist das der Fall. Wenn man dennoch etwas mehr Geld für das Jahresende und den Beginn des nächsten Jahres haben möchte, so kann man sich mit dem Tagesgeld und den Zinsen ein 13. Monatsgehalt jetzt dazuverdienen.

So bekommt man das 13. Monatsgehalt mit dem Tagesgeld bei Volkswagen Bank, Consorsbank und Sparkasse

Etwa die Volkswagen Bank zahlt Neukunden für die ersten 6 Monate beim Tagesgeld 3,83 Prozent Zinsen p.a. Grundsätzlich sind es 3,80 Prozent Zinsen, doch die Zinsgutschrift erfolgt monatlich. Für Bestandskunden beträgt der Zinssatz 1,05 Prozent. Hier geht es zum Tagesgeld der Volkswagen Bank

Zugegeben: Wer jetzt noch ein komplettes 13. Monatsgehalt einnehmen möchte, der braucht ziemlich viel Geld. Mehrere hunderttausend Euro. Doch wer jetzt noch kurzfristig Geld vor Weihnachten einnehmen möchte, der kommt hier mit den monatlichen Zinszahlungen weiter.

Und bei der Consorsbank erfolgt die Zinsgutschrift immerhin nach jedem Ende eines Quartals. Wer also mit frischem Geld ins neue Jahr starten möchte, der kann sich nun noch die 3,75 Prozent Zinsen auf dem Tagesgeld der Consorsbank sichern. Wer auch ein Depot eröffnet und gewisse Bedingungen erfüllt, der kann sich die 3,75 Prozent bereits für 12 Monate sichern. Und so müssten Sparer 60.000 Euro auf dem Tagesgeld der Consorsbank anlegen, um in einem Jahr das 13. Monatsgehalt in Höhe von 2.244 Euro an Zinsen vor Steuern zu bekommen. Gar nicht so schlecht. Hier geht es zum Angebot der Consorsbank

Und bei der Sparkasse erhalten Sparer aktuell sogar 3,60 Prozent Zinsen. Zumindest bei der Online-Tochter 1822direkt der Frankfurter Sparkasse. Diese Zinsen sind für Neukunden für 6 Monate garantiert. Wer aber das Tagesgeld eröffnet und bei der 1822direkt gewisse Konditionen auch beim kostenlosen Depot erfüllt, der kann sich die hohen Zinsen für 12 Monate sichern. So können Sparer auch bei der Sparkasse in einem Jahr ein 13. Gehalt einstreichen. Hier geht es zum Tagesgeld der Sparkasse

Wir sehen: Zwar wird es mit dem 13. Monatsgehalt mit dem Tagesgeld in diesem Jahr etwas knapp. Man müsste sehr viel Geld anlegen. Wer allerdings jetzt schon auf dem Tagesgeld anlegt, der kann sich das Extra-Einkommen bereits für nächstes Jahr sichern. Und wer noch auf hohe monatlich ausschüttende Tagesgelder setzen will, der findest diese jetzt im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich.

