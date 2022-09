Auf diese drei Geld-Tipps von Ray Dalio sollte niemand verzichten. Denn er verrät, wie Millenials am besten mit ihrem Geld umgehen sollten und wie sie es gewinnbringend anlegen. Tipps von einem Milliardär - was will man mehr?

Tipp Nummer 1: Rücklagen sind das Wichtigste

Ray Dalio gibt Tipps für Millenials. Wie sollen sie mit ihrem Geld umgehen? Wie sollten sie es anlegen? Doch auch wenn diese Tipps für Millenials gelten sollen, so dürften sie doch jedem weiterhelfen. Schließlich ist Dalio Milliardär und weiß, wie es funktioniert.

Sein erster Tipp lautet, dass man seine Rücklagen wertschätzen sollte. Denn: "Gespartes Geld bedeutet Freiheit und Sicherheit."

Dalio rät dazu, dass sich jeder um sein Erspartes kümmern sollte. Und der beste Weg dies zu tun, sei, nicht in absoluten Beträgen zu denken, sondern in Zeit. "Zuerst sollte man sich fragen: Wie viel Geld habe ich gespart", erklärt Dalio. Der zweite Schritt sei, herauszufinden, wie viel Geld man jeden Monat ausgibt. "Und dann muss man sich fragen: Wie viele Monate kann ich ohne Einkommen überleben?"

Tipp Nummer 2: Spare Klug!

Nun geht es Dalio darum, dass jeder klug spart. Denn der Milliardär erklärt, dass jeder Mensch erstmal in Cash spart. "Doch Cash ist das schlechteste Investment auf lange Sicht." Denn dieses Cash verliert an Kaufkraft aufgrund der Inflation. "Also muss man in Assets investieren", erklärt Dalio. Er rät also dazu, sein gespartes Geld für sich arbeiten zu lassen. Doch auch hier gibt es wieder Schwierigkeiten. Denn man wird seiner Meinung nach nicht immer klug investieren und man kann Geld verlieren. Deswegen sagt Dalio: "Man muss klug diversifizieren."





Tipp Nummer 3: Tue das Gegenteil von dem, was dein Instinkt dir sagt

"Der Markt spiegelt immer die Masse wieder. Also tue das Gegenteil der Masse", sagt Ray Dalio. Was er damit meint: Wenn der Markt hoch ist, wollen viele Menschen kaufen. Doch zu verkaufen wäre die bessere Wahl. Und wenn die Börsen tief stehen und niemand kaufen will, genau dann muss man kaufen. Dalio fügt hinzu: "Aber das ist emotional sehr schwierig."

Und zum Schluss erklärt Milliardär Ray Dalio: "Ich warne dich davor, den Markt timen zu wollen. Aber wenn du ihn timen willst, dann musst du unangenehme Entscheidungen treffen, um das Gegenteil von dem zu tun, was dein Instinkt dir rät."