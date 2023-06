Der deutsche Anbieter Quirion erhöht ab heute das Tagesgeld für Bestandskunden und Neukunden auf 3,00 Prozent pro Jahr. Damit zahlt der digitale Vermögensverwalter einen Spitzenzins in Deutschland und ist die neue Nummer 2.

Ab heute (26. Juni) gibt es für Neukunden und Bestandskunden bei Quirion 3,00 Prozent Zinsen. Damit erhöht der Robo-Advisor seine Tagesgeld-Konditionen von 2,75 Prozent nochmal um ein Stück. Die Zinsen gelten dabei in unbeschränkter Höher und werden vierteljährlich gutgeschrieben. Eigentlich ist Quirion eine digitale Vermögensverwaltung, bietet jetzt aber auch Tagesgelder an. Dabei soll das Zinskonto gebührenfrei sein und Kunden müssen KEINE digitale Vermögensverwaltung in Anspruch nehmen, um in den Genuss der Zinsen zu kommen. Zwar bekommen Neukunden neben dem avisierten Zinskonto auch ein Depot, müssen dies aber nicht nutzen. Außerdem ist Quirion eine Tochter der Quirin Privatbank. Hier geht es direkt zum Angebot von Quirion.

Quirion erhöht Zinsen auf dem Tagesgeld auf 3,00 Prozent

Der Vorteil von Quirion: Das Angebot gilt sowohl für Neukunden, als auch für Bestandskunden. Das ist sehr angenehm, denn viele andere Anbieter im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich bieten zwar Neukunden höhere Zinsen, aber dann meistens nur für 3 bis 6 Monate. Quirion bietet nun den Zins in Höhe von 3,00 Prozent dauerhaft - bis zur nächsten Erhöhung oder Senkung. Auf Sicht von einem Jahr und länger dürfte dieses Angebot beim Tagesgeld wohl mehr Zinsen bringen, als bei vielen anderen Anbietern.

Durch die Zinserhöhung festigt der Robo-Advisor Quirion zudem den zweiten Platz im BÖRSE ONLINE Tagesgeldvergleich und wird nur noch von der J&T Bank übertroffen. Lesen Sie hier mehr zu J&T Bank.

