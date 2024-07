Die Konditionen für Festgelder in Deutschland sind zuletzt drastisch gesunken, doch diese Bank bietet jetzt satte 4,3 Prozent an Zinsen, während die meisten Festgelder an der Marke von drei Prozent kratzen. Doch ist das jetzt das beste und vielleicht letzte gute Angebot für Sparer? Oder gibt es womöglich doch einen Haken?

Die Angebote für Festgelder sind zuletzt drastisch gefallen und viele Sparer finden kaum mehr attraktive Angebote. Besonders für kurzfristige Anlagen lohnen sich aktuell sogar Tagesgelder mehr als die Zinsprodukte mit fester Laufzeit.

Allerdings gibt es eine Bank, die mit ihrem Angebot von 4,3 Prozent Zinsen für 36 Monate alle Offerten im BÖRSE ONLINE Festgeld Vergleich übersteigt und so deutlich hervorsticht.

Diese Bank bietet 4,3% Zinsen beim Festgeld

Konkret bietet die SweepBank, eine Tochter der Multitude Bank, aktuell 4,3 Prozent Zinsen auf das Festgeld mit einer Laufzeit von 36 Monaten. Bei 24 Monaten sind es immer noch attraktive 3,9 Prozent, was deutlich über dem Durchschnitt der aktuellen Angebote liegt.

Allerdings hat das Angebot einen großen Haken: Die Bank unterliegt nicht der deutschen, sondern der maltesischen Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Das bedeutet ein wesentlich höheres Risiko für Sparer. Denn während der deutsche Staat mit einem AAA- Rating eingestuft wird, hat der Inselstaat lediglich ein Rating von A-.

Ist das jetzt das beste und letzte Angebot für Sparer?

Dementsprechend ist das aktuelle Angebot der SweepBank zwar auf den ersten Blick attraktiv, doch für Anleger, die ein sicheres Festgeld haben wollen, nicht die beste Wahl.

Deutlich mehr Sinn macht es daher auf das Festgeld einer deutschen Bank oder eines anderen europäischen Landes mit höherer Bonität zu setzen, selbst wenn das weniger Zinsen bedeutet. Eine Übersicht zu den aktuellen Offerten finden Sie im BÖRSE ONLINE Festgeld Vergleich.

