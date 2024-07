Es gibt erneut schlechte Nachrichten für die Aktie des LKW-Bauers Daimler Truck. Die Aktie hat bereits seit den Hochs im März 25 Prozent an Wert verloren. Bedeutet das für Anleger jetzt verkaufen? Oder womöglich in dieser Situation verbilligt nachkaufen?

Die Aktien von Daimler Truck sind stark in das Jahr 2024 gestartet, haben aber seit März deutlich an Wert verloren. Ursache ist die konjunkturbedingte Entwicklung der Nachfrage, die dem Konzern zu schaffen macht und die Papiere vom Hoch vor vier Monaten um 25 Prozent hat fallen lassen.

Doch als wäre das nicht schlimm genug, gibt es nun die nächste schlechte Nachricht für Aktionäre von Daimler Truck:

Schlechte Nachrichten für Daimler Truck-Aktie

Denn bei den am Montag veröffentlichten Auslieferungszahlen für das zweite Quartal musste der DAX-Konzern ein Absatzminus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr verkünden. Grund: Insbesondere in Asien und Europa verliefen die Geschäfte schwach, sodass am Ende des Tages nur 112.195 Lkw und Busse ausgeliefert werden konnten.

Etwas Mut machte immerhin im Anschluss ein Kommentar des Jefferies-Analysten Michael Aspinall. Dieser verwies auf die sich erholenden Frachtraten, die ein Indikator für eine Verbesserung der Konjunkturlage seien. Wann sich dieser Effekt allerdings auf Daimler Truck auswirkt, vermochte der Experte nicht zu sagen.

Dividendenwert Daimler Truck jetzt trotzdem kaufen?

Dementsprechend scheint es, als befände sich der DAX-Konzern und Dividendenwert (Rendite bei aktuell 5,5 Prozent) in einem Zyklustief, wenngleich es erste Lichter am Ende des Tunnels gibt. Für Aktionäre, die langfristig dabei bleiben wollen, heißt das, die aktuellen Probleme auszusitzen, bis die globale Konjunktur wieder Fahrt aufnimmt.

Kurzfristig droht dagegen größeres Ungemach mit Blick auf das kürzliche Unterschreiten der 200-Tage-Linie. Daher können langfristige Anleger jetzt einen Blick auf die Papiere werfen, während auf Sicht von wenigen Wochen die Positionierung für Trader zu überdenken ist.

Übrigens: Langfristig ist BÖRSE ONLINE ebenfalls optimistisch und empfiehlt die Papiere mit einem Kursziel von 58 Euro.

