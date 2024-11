Fast jeder Mensch möchte einmal reich und vermögend werden – doch die wenigsten schaffen das auch wirklich. Um zu sehen, ob Sie auf dem richtigen Weg dazu sind, sollten Sie sich unbedingt einmal diese fünf Fragen über das Thema Geld und Finanzen stellen.

Vermögend sein, die finanzielle Freiheit erreichen oder sich mit dem eigenen Kapital lang ersehnte Träume erfüllen – so stellen sich viele Menschen das Ziel beim Thema Finanzen und Geld vor. Allerdings erreichen die wenigsten diese Destination, häufig, weil sie zu schlecht planen oder nicht gut genug vorbereitet sind.

5 Finanzfragen, die Sie sich unbedingt stellen müssen

Um zu erfahren, ob Sie sich ebenfalls auf dem Holzweg befinden oder den Pfad zur finanziellen Freiheit und Unabhängigkeit gefunden haben, sollten Sie sich selbst diese fünf Finanzfragen unbedingt stellen. Denn diese können das Fundament dazu sein, um reich und vermögend zu werden.

Frage Nummer 1: Bin ich richtig abgesichert?

Das Wichtigste für den Vermögensaufbau ist eine solide Basis. Dazu gehört es, sich vor allen existenziellen Risiken wie etwa Haftungsrisiken oder temporären Jobverlust über Versicherungen oder das Vorhalten eines Notgroschens zu schützen.

Frage Nummer 2: Gebe ich nur Geld für Dinge aus, die es mir wirklich wert sind?

Wer vermögend werden will, der muss vorrangig eines tun: Sparen. Denn regelmäßige Rücklagen sind in den meisten Fällen essenziell für späteren Reichtum. Dementsprechend sollten Sie nur Geld für Dinge ausgeben, die es Ihnen wirklich wert sind, und alle übrigen Kosten so weit wie möglich reduzieren.

Frage Nummer 3: Kenne ich mein Ziel?

Doch all das Sparen bringt nichts, wenn Sie kein konkretes Ziel vor Augen haben, wohin es mit Ihrem Vermögen gehen soll. Ist es vielleicht die finanzielle Freiheit, die man erreichen möchte? Oder das Eigenheim von dem man immer geträumt? Um den langen Prozess des Vermögensaufbaus durchzuhalten, sollten Sie dieses Ziel vorher definieren.

Frage Nummer 4: Kenne ich meine Zahl?

An die Frage Nummer drei reiht sich dann die Nummer vier direkt an: kenne ich meine Zahl? Weiß ich, wie viel ich sparen muss, um meine Träume zu erreichen, und weiß ich, ob ich auf dem richtigen Weg bin, vermögend zu werden? Nach etwas Rechenaufwand sollten Sie diese Frage beantworten können, um Ihren aktuellen Status quantifizierbar zu machen.

Frage Nummer 5: Investiere ich eigentlich richtig?

Außerdem essentiell für den Vermögensaufbau ist die Frage, ob man eigentlich richtig investiert. Denn nur wer die besten Renditen für sein Kapital erwirtschaftet, anstatt es beispielsweise von Kosten auffressen zu lassen, kann langfristig sein Vermögen adäquat mehren.

