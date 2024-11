Ist der KI-Traum etwa schon vorbei? Palantir gilt als einer der KI-Stars der Börse und wird heute die Zahlen zum jüngsten Quartal veröffentlichen. Doch Analysten mahnen zur Vorsicht. Das steckt dahinter...

Palantir zählt neben Nvidia zu den unangefochtenen KI-Stars der Börse: Die Aktie hat seit Jahresbeginn bereits rund 150 Prozent zugelegt. Der Datenspezialist hilft Regierungen und Unternehmen, ihre Daten zu analysieren und daraus Nutzen zu ziehen. Auch im Bereich Cybersecurity gilt Palantir als führender Spieler.

Besonders die neue Plattform "AIP" (Artificial Intelligence Platform), die erst im vergangenen Jahr eingeführt wurde, erfährt große Nachfrage und gilt als einer der wichtigsten Kurstreiber für die Aktie.

Nun bringt das Unternehmen heute am 4. November neue Zahlen heraus, und viele Anleger fragen sich, ob es sich lohnt, jetzt in die Aktie zu investieren. Immerhin hat Palantir bei den vergangenen Quartalsberichten stets die Erwartungen übertroffen, und die Aktie verzeichnete daraufhin teilweise deutliche Kursgewinne. Doch Analysten mahnen zur Vorsicht – was steckt dahinter?

Analysten mahnen bei Palantir zur Vorsicht – das steckt dahinter

Ein Bericht von "Bloomberg" zeigt, dass die meisten Analysten skeptisch gegenüber der Aktie sind. Als Hauptgrund wird vor allem die hohe Bewertung der Aktie genannt, denn das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei deutlich über 100.

Die Palantir-Aktie „muss die hervorragenden Gewinne der letzten Jahre konsolidieren und ihre hohe Bewertung rechtfertigen“, heißt es von den Analysten von Raymond James in einer aktuellen Mitteilung laut Bloomberg. Sie stuften die Aktie sogar herab und erklärten, dass Palantir bei den neuen Zahlen „keinen Spielraum für Fehler“ habe.

Joe Tigay, Portfoliomanager bei Equity Armor Investments LLC, sagte zum schnellen Aufstieg der Aktie: „Es ist so schnell gegangen, dass es auf dem Weg holprig werden wird.“ Und weiter: „Bei einer so extrem hohen Bewertung kann es bei schlechten Nachrichten zu Kursverlusten kommen.“

Wie sind die Aussichten für das jüngste Quartal bei Palantir?

Beim Umsatz für das Gesamtjahr erwarten Analysten im Durchschnitt ein Plus von 24 Prozent auf 2,76 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn je Aktie, der erst seit dem vergangenen Geschäftsjahr unter dem Strich positiv ist, könnte um über 270 Prozent auf 0,36 US-Dollar steigen. Im dritten Quartal könnte der Umsatz um 26 Prozent steigen, und der Gewinn je Aktie könnte im Vergleich zum Vorjahr um 194 Prozent zulegen.

Die Mehrheit der Analysten rät derzeit zum Halten der Palantir-Aktie. Vier Analysten empfehlen den Kauf, zehn das Halten, und sieben raten sogar zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel von 28,5 US-Dollar würde einem Abwärtspotenzial von über 30 Prozent entsprechen. Geht man nach den Analysten, ist also definitiv eher Vorsicht geboten. Mit einem Beta von 2,72 gilt die Aktie zudem als äußerst riskant.

