Mit diesem Festgeld, das der deutschen Einlagensicherung unterliegt, erhalten Sparer auf Sicht eines Jahres 5,0 Prozent Festgeld Zinsen. Doch einen großen Haken gibt es. Ist das Angebot für Anleger interessant?

Bereits seit einiger Zeit bietet die Deutsche Pfandbriefbank ein Festgeld-Konto mit einer Verzinsung von satten 5,0 Prozent auf Sicht eines Jahres an. Doch einen großen Haken gibt es bei dem Angebot:

Denn dieses Festgeld-Konto läuft nicht in Euro, sondern in US-Dollar. Dementsprechend erhalten Sparer hier die Zinsraten der amerikanischen Zentralbank Fed, die etwas höher sind als bei der EZB. Allerdings gehen Anleger dafür auch ein sehr relevantes Währungsrisiko ein.

So hat der US-Dollar gegenüber dem Euro in den vergangenen zwölf Monaten um -2,8 Prozent abgewertet, was ein direkter Verlust für Anleger wäre, die ihre Gelder nach Ablauf des Festgeldes wieder in Euro konvertieren wollen.

Lohnt sich das Festgeld mit 5,0 Prozent Zinsen?

Dementsprechend eignet sich das Festgeld der Deutschen Pfandbriefbank definitiv nicht für jeden, sondern nur für Sparer, die ohnehin regelmäßig US-Dollar benötigen.

Hinzu kommen die aktuellen operativen Probleme der Pfandbriefbank, die bei vielen Sparern ein mulmiges Gefühl hinterlassen. Allerdings sei hierzu gesagt: Das Geldhaus unterliegt der deutschen Einlagensicherung bis 100.000 Euro, was diese Geldsummen selbst im schlimmsten Fall absichert.

Hohe Festgeld Zinsen sichern

5,0 Prozent Zinsen auf das Festgeld sind ein Traum für viele Anleger, allerdings gibt es zumindest für Kunden, die ausschließlich den Euro nutzen, keine passenden Angebote in dieser Höhe.

Aber: auf Sicht von zwölf Monaten können sich Sparer immerhin 3,5 Prozent Festgeld-Zinsen sichern. Mehr dazu erfahren Sie im BÖRSE ONLINE Festgeld Vergleich.

