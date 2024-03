In den vergangenen Wochen sind einige Aktien sehr heiß gelaufen, besonders Wachstumstitel im Hype um KI & Co. Bei einigen Werten bietet sich allerdings jetzt der Verkauf an, bevor die überhitzten Titel stark korrigieren.

Die Rallye an den Märkten scheint kein Ende nehmen zu wollen und trotzdem zeigen sich bei einigen Aktien erste Anzeichen einer Überhitzung. Denn die Bewertungen sind nicht nur weitab von gut und böse, auch aus charttechnischer Sicht ist bei einigen Werten dringend eine Korrektur notwendig.

Diese Wachstumsaktien jetzt verkaufen, bevor Sie deutlich korrigieren?

Dementsprechend sollten Anleger einen genaueren Blick auf diese drei Wachstumsaktien werfen, die zwar außerordentlich gute Geschäftsmodelle haben, an der Börse aber deutlich überkauft sind:

Überhitzt: Uber (Performance YTD: 32,5 Prozent)

Uber hat das Potenzial eines der größten Unternehmen der Welt zu werden und hat mit einem Kurswachstum von 32,5 Prozent im Jahr 2024 schon ordentlich die eigene Marktkapitalisierung nach oben geschraubt.

Ob auf Basis des 63-fachen Gewinns sowie einer völlig überkauften Aktie aber kurzfristig noch viel Luft nach oben ist, darf zumindest in Zweifel gestellt werden.

Überhitzt: CrowdStrike (Performance YTD: 33,1 Prozent)

KGV 80 und eine Performance auf Jahressicht von 153 Prozent – so ist die Situation bei der Aktie von CrowdStrike. Der Cybersicherheitsanbieter bewegt sich damit in ähnlichen Sphären wie im Hype 2021.

Genauso wie im Folgejahr 2022 besteht allerdings nun das Risiko, dass eine deutliche Korrektur bei der Aktie einsetzt, obwohl das Unternehmen weiter exzellente Ergebnisse liefert.

Überhitzt: Celsius Holdings (Performance YTD: 58,5 Prozent)

Celsius ist zwar nicht die klassische Wachstumsaktie, doch an der Börse wird der Getränkehersteller wegen seiner schnellen Umsatzsteigerungen gefiert. Seit Jahresanfang ging es mit dem Titel bereits mehr als 58 Prozent nach oben.

Eine Bewertung mit KGV 80 sowie zuletzt verpasste Umsatzerwartungen deuten darauf hin, dass sich das Momentum bei dem Wert abkühlt. Eine Korrektur ist daher wahrscheinlich.

