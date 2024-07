Mit dem richtigen Produkt können Anleger und Sparer eine Art Alternative zum Tagesgeld finden. Warum man sich die Deutsche Post-Aktie genauer ansehen sollte und wie diese Zinsen in Höhe von 6,90 Prozent p.a. für mehrere Jahre liefern kann.

Denn mit der Aktienanleihe auf Deutsche Post mit der WKN HS80UP der HSBC, können Anleger jetzt zwei Jahre lang 6,90 Prozent Zinsen pro Jahr mit der Deutsche Post-Aktie (DHL-Aktie) verdienen. Dies bedeutet etwas mehr Risiko als beim Tagesgeld, bietet aber auch deutlich mehr Zinsen. Und so funktioniert es:

Hohe Zinsen von 6,90 Prozent p.a. mit der Deutsche Post-Aktie verdienen

Wer sich nämlich jetzt für zwei Jahre lang hohe Zinsen sichern möchte, der sollte sich die Aktienanleihe auf die Deutsche Post genauer ansehen. Denn bei diesem Produkt haben Anleger einen Sicherheitspuffer nach unten. Es ist nämlich wichtig, dass am Bewertungstag (17.07.2026) der Kurs der Deutsche Post-Aktie auf oder über dem Basispreis in Höhe von 36,50 Euro notiert. Aktuell dürfte der Kurs der Aktie also noch rund 10 Prozent fallen und Anleger bekommen dennoch den Maximal-Ertrag.

Die Zinsen sind nämlich in jedem Fall garantiert. Doch falls der Kurs der DHL-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Basispreises liegt, dann erhalten Anleger nicht ihr investiertes Kapital vollständig zurück. Denn in diesem Fall gilt Folgendes, wie die HSBC selbst schreibt: "Liegt der maßgebliche Kurs des Basiswerts am Bewertungstag unter dem Basispreis, wird der Basiswert am Rückzahlungstermin in der durch das Bezugsverhältnis ausgedrückten ganzzahligen Anzahl geliefert. Soweit das Bezugsverhältnis Bruchteile enthält, führen diese zusätzlich zu einer Ausgleichszahlung." In diesem Fall erhalten Anleger die Deutsche Post-Aktien ins Depot gebucht und haben dann wohl einen Buchverlust. Liegt der Kurs aber noch über der Verlustschwelle (siehe Chart von Tradingview unten) dann puffern die Zinsen den Verlust ab.

Sind diese Zinsen mit der Deutschen Post eine Tagesgeld-Alternative?

Wichtig vorab: Die Deutsche Post und DHL haben nichts mit der Aktienanleihe zu tun und die Zinsen werden auch nicht vom Logistik-Konzern gezahlt. Der Emittent HSBC hat einfach ein Produkt entwickelt, welches sich auf den Basiswert der Deutsche Post-Aktie bezieht.

Zudem ist eine Aktienanleihe natürlich viel volatiler und riskanter als das Tagesgeld. Zwar sind die Zinsen bei dieser Aktienanleihe auf die Deutsche Post deutlich höher als beim Tagesgeld, doch bei der Aktienanleihe kann auch ein Verlust entstehen. Dieses Risiko gibt es beim Tagesgeld nicht. Wer allerdings für zwei Jahre lang relativ sichere Zinsen verdienen möchte - die Zinsen werden nämlich in jedem Fall gezahlt, es sei denn, der Emittent geht pleite - der findet mit dieser Aktienanleihe eine Alternative zum Tagesgeld. Wer aber lieber auf klassisches Tagesgeld setzen möchte, der findet im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich die aktuell besten Angebote.

Für Aktienanleger lohnt sich diese Aktienanleihe auf die Deutsche Post nur, wenn sie von einem Seitwärtstrend oder sogar einem leichten Abwärtstrend in den kommenden beiden Jahren bei der DHL-Aktie ausgehen. Denn wer in die Aktienanleihe investiert, der verzichtet bei dieser möglichen Tagesgeld-Alternative auf die Dividende.

