Im Alltag gibt es viele Möglichkeiten Geld auszugeben, doch gerade sparsame Anleger sollten ein Auge auf ihre Ausgaben haben und deswegen für diese sieben Dinge auf keinen Fall auch nur einen Cent ausgeben.

Wer sparsam ist, um mehr Geld langfristig investieren zu können, der hat es oft nicht einfach. Eine Fülle von Angeboten und Möglichkeiten überschwemmt Menschen und reizt sie dazu leicht ihr hart erarbeitetes Geld auszugeben.

7 Dinge für die sparsame Anleger nie Geld ausgeben sollten

Doch das muss nicht sein und hier sind sieben Dinge für die wirklich sparsame Anleger nie Geld ausgeben sollten:

1. Bücher

Im Zeitalter der Digitalisierung sind viele Bücher als E-Books kostenlos oder als Hörbuch erhältlich, weswegen kein Grund besteht diese neu zu kaufen. Auch gegen den Kauf eines gebrauchten Buchs, welches man anschließend weiterverkauft, oder eine Mitgliedschaft in einer Bibliothek spricht nichts.

2. Stilles Wasser in Flaschen

Da das Leitungswasser in Deutschland ohne bedenken getrunken werden kann, gibt es wenige Gründe, sich im Laden oftmals zehnmal so teures Wasser in Flaschen zu kaufen. Einzig Mineralwasser & Co. bilden hier eine Ausnahme.

3. Die neueste Technologie

Wer sich jedes Jahr das neueste iPhone kauft, den kann man kaum als sparsam bezeichnen und nur für die Wenigsten macht eine solche Strategie, immer auf die allerneueste Technik zu setzen, auch Sinn.

4. Lotto spielen

Nicht umsonst wird die Lotterie gerne als “Dummensteuer” bezeichnet, da man hier mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sein Geld verlieren wird. Wie viel genau erfahren Sie in diesem Beitrag.

5. Ein neues Auto

Autos sind einer der größten Killer im Vermögensaufbau überhaupt. Während ein 50.000 Euro Auto binnen fünf Jahren meist nur noch 25.000 Euro wert ist, wäre ein Portfolio mit sieben Prozent Rendite pro Jahr auf mehr als 70.000 Euro angewachsen.

6. Kaffee

Der Klassiker für Menschen, die Geld sparen wollen: Wer sich den Kaffee nicht für mehre Euro bei Starbucks oder beim Bäcker holt, der spart sehr kräftig und kann diesen daheim zu einem Bruchteil des Preises selbst herstellen.

7. Markenprodukte bei Lebensmitteln, Kleidung & Co.

Eine der größten Geldverschwendungen ist das Kaufen von Markenprodukten, ob nun bei Lebensmitteln oder bei den meisten Kleidungsstücken, vor allem dann wenn günstige Alternativen oftmals dieselbe Leistung, Geschmack etc. bieten.

Lesen Sie auch:

Auf 44.362 Euro verzichten? Das passiert wirklich, wenn Sie Lotto spielen

Oder:

Mit diesen einfachen Methoden werden Sie Schulden in Windeseile los