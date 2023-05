Millionen von Menschen in Deutschland spielen jede Woche Lotto und hoffen auf den großen Gewinn. Doch was passiert eigentlich mit dem Geld, mit dem Sie Lotto spielen und was könnten Sie eigentlich besseres damit tun?

Die Hoffnung, über Nacht Millionär zu werden, lässt schon den einen oder anderen Euro im Portemonnaie locker werden. Dies beweist regelmäßig die Lotterie. Diese ist in Deutschland in staatlicher Hand und erwirtschaftet jedes Jahr Milliardenbeträge.

Aber gibt es doch vielleicht eine bessere Möglichkeit sein Geld zu verwenden, als damit Lotto zu spielen? Und warum vergeben viele Anleger die Chance auf 44.362 Euro und mehr?

Das passiert wirklich, wenn Sie Lotto spielen

Im Lotto zu gewinnen grenzt tatsächlich an ein Ding der Unmöglichkeit. Denn mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 149 Millionen, werden Sie eher mehrmals vom Blitz getroffen oder bekommen eine herabfallende Kokosnuss auf den Kopf.

Trotzdem boomt das Lotteriegeschäft, denn hier werden Träume verkauft und Menschen setzen bereitwillig jede Woche Geld auf ein Spiel, welches am Ende nur einen Gewinner hat. Dies sind nämlich die Lotteriegesellschaften, die teilweise Gewinner sogar nicht aus dem Spielpool, sondern aus den Unternehmensgewinnen zahlen.

Auf 44.362 Euro verzichten?

Es ist also keine gute Idee Lotto zu spielen, doch viele Jünger des Glücksspiels argumentieren, dass es sich hierbei natürlich nur um kleine Beträge handelt und diese nicht ins Gewicht fallen.

Tatsächlich tun sie es aber sehr wohl, wie eine einfache Rechnung beweist. Der billigste Lottoschein im Monatsabo ohne Super 6 und Spiel 77 oder Glücksspirale kostet 11,70 Euro je 30 Tage. Würden Sie dieses Geld nun nicht regelmäßig verzocken, sondern in Aktien mit durchschnittlich sieben Prozent Rendite pro Jahr anlegen, kämen Sie nach diesen Zeiträumen auf die folgenden Werte:

20 Jahre: 6.130,40 Euro

30 Jahre: 14.356,92 Euro

40 Jahre: 30.889,46 Euro

45 Jahre: 44.632,20 Euro

Nicht Lotto spielen, sondern investieren

Folglich ist das Lotto spielen ein deutlich größerer finanzieller Schaden als zunächst angenommen. Daraus können sich aber auch Chancen ergeben, denn auch einige Lotto-Anbieter sind an der Börse notiert.

So gibt es in Europa zum Beispiel die Lotto24, die online Lotterien betreibt und vermittelt. Ein anderer Kandidat wäre die griechische OPAP, die auf der ganzen Welt Lotterien und Sportwetten anbietet.

