Nach dem Leitzinsentscheid der Europäischen Zentralbank in der vergangenen Woche, hat auch Trade Republic angekündigt die Zinsen für die Einlagen auf dem Verrechnungskonto zu senken. Dieser Schritt soll bereits am kommenden Mittwoch vollzogen werden. So viel Zins gibt es dann noch und das müssen Sparer wissen.

Der europäische Einlagenzinssatz ist von 4,00 Prozent auf 3,75 Prozent von der EZB gesenkt worden. Das entschieden die Währungshüter in der vergangenen Woche in Frankfurt am Main. Dementsprechend hat nun auch Trade Republic reagiert und die Zinsen gesenkt:

Ab 12.06. sinken die Zinsen bei Trade Republic

So sollen ab dem 12. Juni auf alle Gelder der Verrechnungskonten von Trade Republic ebenfalls “nur” noch 3,75 Prozent Zinsen gezahlt werden. Der Neobroker hält damit sein Versprechen an die Kunden, weiterhin den Einlagenzinssatz der EZB weiterzugeben.

Zuletzt hatte es überdies beim Neobroker einige weitere Änderungen gegeben. So wurde angekündigt, ein Girokonto für alle Kunden, nach dem Erhalt der Vollbanklizenz im Januar, aufzubauen. Dieser Prozess und die Einführung der Features dürfte sich über einige Wochen hinziehen. Zudem wurde die Obergrenze der Verzinsung von 50.000 Euro aufgehoben.

Doch die Frage, die sich Kunden stellt, ist: Lohnt sich Trade Republic bei diesen Konditionen noch?

Lohnt sich ein Depot und Konto bei Trade Republic noch?

Die klare Antwort hierbei lautet: Ja, definitiv. Nach den Zinssenkungen der meisten Anbieter in Deutschland bietet Trade Republic weiterhin die attraktivsten Konditionen und das sowohl für Neu- als auch Bestandskunden. (Im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich können Sie einen Blick auf die Angebote der Konkurrenz werfen).

Zudem bietet der Broker durch sein wachsendes Produktportfolio zusätzlich weiterhin attraktive Konditionen für Anleger. Mehr dazu erfahren Sie in diesem Artikel.

Daher kann es sich lohnen weiterhin bei Trade Republic Kunde zu bleiben, auch trotz der gesunkenen Zinsen. Falls Sie noch kein Depot bei dem Neobroker haben, geht es hier zur Eröffnung.

