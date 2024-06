Sie wollen günstig Aktien und ETFs kaufen, Tagesgeld Zinsen kassieren und vieles mehr? Dann könnte ein Neobroker das Richtige für Sie sein. Doch welcher der beiden großen Anbieter im Markt – Scalable Capital und Trade Republic – ist die richtige Wahl?

Bei der Frage Scalable Capital oder Trade Republic gibt es nicht ein Entweder-oder. Beide Neobroker bieten exzellente Konditionen, die perfekt zu einem bestimmten Kundensegment passen. Auch sind beide Anbieter mit Bestnoten im BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich ausgezeichnet worden.

Deswegen kann die Frage, für welchen der beiden Anbieter man sich entscheidet, sehr individuell sein und hängt im Wesentlichen davon ab, welche Bedürfnisse man selbst als Anleger hat.

Im Folgenden finden Sie deshalb die wesentlichen Vorzüge beider Neobroker und den Anlegertyp, der womöglich besser zu dem einen oder anderen Angebot passen könnte:

ETFs & Aktien günstig kaufen, Tagesgeld Zinsen kassieren: Trade Republic

Trade Republic ist der vielleicht bekannteste Neobroker, insbesondere weil das Angebot bereits vor Jahren an den Markt ging. Inzwischen hat sich die Produktpalette des Neobrokers aber deutlich erweitert. So gibt es neben kostenlosen Sparplänen und günstigen Handelskonditionen auch 4 Prozent Tagesgeld Zinsen und eine Debitkarte mit einem Prozent Saveback.

Dementsprechend spricht das Angebot von Trade Republic besonders langfristige Sparer an. Auch für Personen, die all ihre Finanzen an einem Ort haben möchten (insbesondere da Trade Republic mit eigener Vollbanklizenz nun stückweise ein Girokonto anbietet) ist die Offerte des Neobrokers besonders interessant.

Hier geht es zum Angebot von Trade Republic

ETFs & Aktien günstig kaufen, Tagesgeld Zinsen kassieren: Scalable Capital

ETFs & Aktien günstig kaufen sowie 4,0 Prozent Tagesgeld Zinsen (gezahlt von der Baader Bank) kassieren geht auch bei Scalable Capital. Doch der Neobroker hat durch seine Trading-Flatrate Prime+ (4,99 Euro bei monatlicher Kündbarkeit) ein einzigartiges Feature, dass besonders aktive Anleger und regelmäßige Händler anspricht.

Darüber hinaus ist es bei Scalable möglich über Gettex zu handeln und mit den Scalable Insights (in Kooperation mit BlackRock) exklusive Einblicke in Aktien, ETFs sowie sein eigenes Portfolio zu bekommen.

Hier geht es zum Angebot von Scalable Capital

