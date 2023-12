Weihnachten ist auch die Zeit der Bonusaktionen bei vielen Brokern und Banken. Dementsprechend verwundert es wenig, dass auch die Comdirect ab heute mit einem spannenden Angebot aufwartet. So gibt es jetzt bis zu 1.100 Euro Prämie:

Als eines der größten deutschen Broker- und Geldhäuser Deutschlands bietet die Commerzbank-Tochter Comdirect ab heute eine exklusive Aktion, bei der sich Kunden bis zu 1.1000 Euro Prämie sichern können. So geht es:

Comdirect bietet bis zu 1.100 Euro Prämie für wenig Aufwand

Konkret werden mit dieser Aktion potenzielle Neukunden des Depots (6 Monate vor Aktionsbeginn kein Depot bei der Comdirect) angesprochen, die für eine Eröffnung mit Wertpapierübertrag von mindestens 1000 Euro Depotvolumen eine 100 Euro Depoteröffnungsprämie erhalten.

Allerdings können Anleger noch wesentlich mehr an Boni erhalten, denn wer noch mehr Wertpapiere zur Comdirect überträgt, der wird auch entsprechend belohnt. So gibt es ab diesem Übertragsvolumen folgende Prämien:

100 Euro Prämie (ab einem Übertragsvolumen von 10.000 Euro)

250 Euro Prämie (ab einem Übertragsvolumen von 50.000 Euro)

500 Euro Prämie (ab einem Übertragsvolumen von 100.000 Euro)

1.000 Euro Prämie (ab einem Übertragsvolumen von 250.000 Euro)

Zusammen mit der 100 Euro Depoteröffnungsprämie für einen Übertrag von 1000 Euro an Wertpapieren können sich Anleger also bis zu 1.100 Euro an Boni sichern. Einzige Voraussetzung: ein entsprechendes Volumen übertragbarer Wertpapiere.

Lohnt sich das Angebot der Comdirect?

Allerdings dürften sich Anleger berechtigterweise fragen: Lohnt sich dieses Angebot überhaupt für mich? Die klare Antwort: Ja.

Denn die Comdirect ist nicht nur der Sieger des Börse Online Broker Vergleichs und damit ohnehin empfehlenswert, sondern sie bietet auch eine attraktive Prämie, die Anleger ohne großen Mehraufwand vereinnahmen können. Denn ein Depotübertrag bei der Comdirect läuft schnell, einfach und digital ab.

Es gibt also wenig Gründe, sich das Angebot nicht genauer anzuschauen und die Prämie als Weihnachtsgeld oder als zusätzliches Investitionskapital zu vereinnahmen.

Nicht das passende Angebot für Sie? Dann werfen Sie jetzt einen Blick in den Börse Online Broker Vergleich.

