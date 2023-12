Eine Auswertung zeigt, dass gewisse Tech-Aktien trotz der jüngsten Rallye noch günstig sind. Denn sie wachsen 2024 voraussichtlich sehr stark. Um welche Aktien es sich neben Amazon und Nvidia noch handelt. In Zusammenarbeit mit Roland Frank

Diese 15 Tech-Aktien könnten dank Wunder-Kennzahl noch weiter steigen

Bloomberg Tech-Aktien

Wir wollten von unserem Bloomberg-Computer wissen, welche Tech-Aktien aus dem Nasdaq100 für 2024 das stärkste Wachstum aufweisen. Die obige Tabelle ist nach dem PEG für 2024 geordnet. Das Price Earnings to Growth (kurz PEG) bezieht die zukünftigen Gewinne eines Unternehmens in Verhältnis zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Damit gilt die PEG-Ratio als Ergänzung zum KGV. Im Grunde setzt diese Kennzahl das Kurs-Gewinn-Verhältnis ins Verhältnis zum Gewinnwachstum. So erhalten Anleger eine noch bessere Einschätzung darüber, ob eine Aktie wirklich günstig ist. Alle Aktien, die ein PEG von unter 1 haben, sind damit deutlich unterbewertet und haben in der Theorie ein Riesen-Kurspotenzial.

So zeigt sich etwa, dass Amazon zwar ein hohes KGV von 32 für 2024 aufweist. Doch die PEG-Ratio ist für 2023 schon günstig gewesen mit einem Wert von 0,46 und wird für 2024 nochmal günstiger mit einem Wert von 0,36. So zeigt sich bei der Amazon-Aktie, die in diesem Jahr stark gestiegen ist, noch weiters Potenzial. So rät etwa auch BÖRSE ONLINE zum Kauf der Amazon-Aktie mit einem Kursziel von 150 Euro. Doch auch diese Aktien könnten sich weiter lohnen:

Amazon, Nvidia und Co: Diese Aktien profitieren vom PEG

Derweil weist auch die Nvidia-Aktie ein PEG von 0,44 für 2024 auf, nach 0,70 für 2023. Das KGV soll im kommenden Jahr lediglich 22,2 betragen. Das ist durchaus kein hoher Wert. Momentan achten Anleger aber darauf, dass Nvidia die 50-Tage-Linie testet und aktuell nicht mehr so stark steigt. Anleger sollten beobachten, ob die Nvidia-Aktie jetzt kein Top ausbildet. Gelingt ein neues höheres Hoch, so ist der Aufwärtstrend weiter intakt.

Während manche der Tech-Aktien aber noch keinen schönen Aufwärstrend aufweisen, so konnte T-Mobile USA hier wieder schön über die 50-Tage-Linie und über die 200-Tage-Linie steigen. Anleger können bei der Deutsche Telekom-Tochter wieder einsteigen.

Insgesamt sollten Anleger also nicht nur stur auf das KGV oder stur auf die PEG-Ratio achten, sondern immer auch den Chart und den aktuellen Trend mit in die eigene Anlageentscheidung miteinbeziehen. Ist auch der Trend intakt, so könnten bei manchen Tech-Aktien aus dem Nasdaq100 auch 2024 satte Gewinne winken.

