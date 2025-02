Dieser Konkurrent von Trade Republic und Scalable Capital bietet seit Neuestem ebenfalls attraktive Tagesgeldzinsen in Höhe des EZB-Einlagenzinssatzes. Sollten sich Sparer dieses Knallerangebot jetzt nicht entgehen lassen?

Attraktive Tagesgeldangebote gibt es aktuell kaum noch, was daran liegt, dass die EZB seit Sommer des vergangenen Jahres die Zinsen massiv senkt und viele Geldhäuser den Einlagenzinssatz der Notenbank inzwischen deutlich unterbieten.

Allerdings gibt es ab sofort beim Trade Republic Konkurrenten N26 für Sparer ebenfalls Zinsen in Höhe des Einlagenzinssatzes der EZB. Das macht aktuell immerhin attraktive 2,75 Prozent. Das sollten Sparer jetzt zu der Offerte wissen:

Tagesgeld-Knaller bei Trade Republic Konkurrenten

So bietet die Neobank die Zinsen in Höhe der Einlagenverzinsung der EZB lediglich für Kunden des Metal Kontos. Dies ist ein Kontenmodell des Geldhauses, dass Nutzer 16,90 Euro pro Monat kostet, dafür allerdings einige Features wie eine Metallkarte, Versicherungen & Co. enthält.

Anleger, die sich für das Angebot entscheiden, erhalten die Zinsen monatlich gutgeschrieben, sind an keine Einzahlungslimits gebunden. Zudem greift auch bei der N26 der Schutz der deutschen Einlagensicherung bis 100.000 Euro.

Hier geht es zum Angebot der N26

Lohnt sich das Tagesgeld beim Trade Republic Konkurrenten?

Doch die Frage, die sich stellt, ist: Lohnt sich das Angebot der N26 auch?

Tatsächlich dürfte die Offerte für die meisten Sparer nicht attraktiv sein, denn anstatt 16,90 Euro im Monat zu bezahlen, gibt es bei Trade Republic Zinsen in Höhe des EZB-Einlagenzinssatzes ohne Gebühren (hier geht es zum Angebot).

Dementsprechend lohnt sich das Angebot nur für Anleger, die ohnehin das Metal Konto bei N26 nutzen oder nutzen wollen. Alle anderen sollten Ausschau nach einem attraktiveren Angebot halten. Mehr dazu erfahren Sie im BÖRSE ONLINE Tagesgeld Vergleich.

Lesen Sie auch:

Dieser Faktor könnte Aktienkurse noch weiter steigen lassen, sagt die Bank of America

Oder:

Unglaubliche Kursexplosion: Diese beliebte Aktie explodiert darum um +60% am Montag