Viele Menschen fragen sich: Ist es jetzt die richtige Zeit, an der Börse zu investieren? Und welches Vermögen muss ich dazu mitbringen? Hier gibt es die Antworten:

Aktuell fragen sich immer mehr Menschen: Sollte ich vielleicht jetzt an der Börse investieren? Besonders nach zwei Jahren hoher Inflation sind sich die Menschen darüber klar geworden, dass Tages- und Festgeld nicht mehr zum Vermögensaufbau ausreicht.

Allerdings sind viele unsicher, wie man an der Börse starten soll, welches Vermögen man braucht und was genau zu tun ist. Hier gibt es die Antworten:

Ab welchem Vermögen kann ich an der Börse starten

Grundsätzlich kann jeder Anleger an der Börse mit einem Euro starten. Möglich machen das die Angebote günstiger Neobroker in Deutschland, die das Handeln, Sparen und Investieren für Kunden größtenteils kostenfrei gemacht haben (hier geht es zum BÖRSE ONLINE Neobroker-Vergleich).

Dementsprechend gibt es keine Mindestanlage und Anleger können monatlich regelmäßig Gelder investieren. Wichtig dabei: Sie sollten nur das Kapital investieren, das Sie absolut nicht benötigen und über mindestens 15 Jahre im Aktienmarkt liegen lassen können.

Aktien sind am Allzeithoch jetzt noch investieren?

Eine Angst vieler Menschen, die beginnen an der Börse zu investieren, ist es zu spät zu kommen. Denn Aktien befinden sich momentan auf einem Allzeithoch und Anleger befürchten, dass die Märkte bereits auf einem absteigenden Ast sind.

Tatsächlich kann niemand die Zukunft vorhersagen, die Statistik lehrt allerdings, dass Korrekturen an den Märkten etwas gänzlich normales sind. Anleger, die an der Börse starten, sollten sich deswegen klarmachen, dass es Schwankungen gibt und Aktien auch über länger Zeiträume im Minus liegen können. Letzteres ändert allerdings nichts an der sehr positiven Gesamtrendite über lange Zeiträume.

Wie fange ich an, an der Börse zu investieren?

Dementsprechend spricht für die Wenigsten etwas dagegen, jetzt an der Börse zu starten. Wie das geht, erfahren Sie in diesem Artikel.

Zuvor ist es allerdings hilfreich, sich mit folgendem Thema auseinanderzusetzen: Bevor Sie in ETFs investieren: Diese finanziellen Schritte sollten Sie zuvor erledigt haben