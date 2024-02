Sie wollen an der Börse starten? So können Sie 2024 ihr Geld günstig und langfristig anlegen. Darauf müssen Sie achten und diese Punkte sind außerdem wichtig:

Beim langfristigen Investieren ist besonders das Anfangen wichtig. Denn je länger man wartet, desto mehr kostbaren Zinseszinseffekt verschwendet man. Aber wie startet man wirklich gut in das neue Jahr 2024 als Erstanleger mit einer Summe von beispielsweise 5000 Euro?

An der Börse starten: Ist man bereit zu investieren?

Grundsätzlich stellt sich zuerst die Frage nach der eigenen Vermögenssituation. Denn wessen liquides Nettovermögen 5000 Euro beträgt und der ansonsten keine Rücklagen hat, der sollte nicht an der Börse anlegen. Nur wer auf Geld langfristig verzichten kann, für den ist das Sparen an den globalen Kapitalmärkten eine Möglichkeit.

Lesen Sie dazu mehr in diesem Artikel: Mit 7 einfachen Schritten zur finanziellen Freiheit

An der Börse starten: Mit welchem Broker investieren?

Will man investieren, dann stellt sich die Frage nach dem richtigen Broker. Gerade Einsteigern ist ein günstiges Produkt zu empfehlen, da die Ansprüche niedrig, die Kostenaversion dagegen hoch ist.

Dazu lohnt sich ein Blick in den BÖRSE ONLINE Neobroker Vergleich

An der Börse starten: In welchen ETF investieren?

Ist das richtige Depot gefunden, sollten sich Anleger auf die Suche nach einem passenden Investmentvehikel machen. Gerade für Anfänger bieten sich Einzelaktien eher nicht an, sondern weltweit anlegende, breit gestreute ETFs.

Lesen Sie dazu mehr in diesem Artikel: Altersvorsorge ganz einfach: Weltportfolio mit 1, 2, 3 und 5 ETFs

An der Börse starten: Wofür investieren?

Zuletzt ist es für Investoren wichtig, sich eine Strategie oder einen Plan zu überlegen, wofür man anlegt und ob langfristig mehr Geld zum Vermögensaufbau gespart werden soll. Bei vielen Menschen geschieht das beispielsweise zur Altersvorsorge und Schließung der Rentenlücke.

Lesen Sie dazu mehr in diesem Artikel: Rentenlücke schließen – So viel müssen Sie in ETFs investieren