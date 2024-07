Kunden von Sparkasse, Commerzbank, Deutsche Bank & Co. könnten am Montagmorgen ein langes Gesicht machen, denn dieses Problem wartet am Montag unter Umständen auf Sie.

Besonders in Berlin und Brandenburg, aber auch in weiteren Teilen Deutschlands dürften Kunden von der Deutschen Bank, gewisser Sparkassenverbände und einigen anderen Geldhäusern lange Gesichter machen, denn viele Banken bleiben am Montag zu.

Dieses Problem gibt es für Kunden von Deutsche Bank, Sparkasse & Co. am Montag

Ursache dafür ist ein Streik, zu dem von der Arbeitnehmervertretung Verdi aufgerufen wurde. Insbesondere in der Hauptstadt und in Brandenburg, aber auch beispielsweise in Hamburg dürften Bankmitarbeiter heute und teilweise morgen Warnstreiks abhalten.

Betroffen sind laut Informationen des rbb in Berlin und Brandenburg, insbesondere folgende Geldinstitute (in anderen Regionen kann dies abweichen):

- Commerzbank AG Betrieb Berlin/Brandenburg

- Deutsche Bank AG Betrieb Berlin und Filialen Brandenburg

- Berliner Sparkasse, Niederlassung der Landesbank Berlin AG

- Investitionsbank Berlin, S-Servicepartner Berlin GmbH

- Investitionsbank Brandenburg

Ursache für den Streik: Verdi fordert für 140.000 Bankmitarbeiter 12,5 Prozent mehr Gehalt oder 500 Euro mehr im Monat. Eine erste Runde der Verhandlungen war ergebnislos geblieben.

Müssen sich Kunden von Deutsche Bank, Sparkasse & Co. jetzt Sorgen machen?

Doch auch wenn für Kunden am Montag wohl deutlich weniger Serviceleistungen bei den Banken zur Verfügung stehen, ist dieser Streik kein Grund zur Sorge. Bereits in der Vergangenheit gab es über die Jahre immer wieder Streiks in diesem und anderen Sektoren.

Allerdings kann die aktuelle Situation ein guter Anlass sein, die eigene Beziehung zur teuren Hausbank zu überprüfen. Denn wenn es tatsächlich zu diesen massiven Lohnerhöhungen kommt, die gefordert werden, sind Preiserhöhungen für Kunden nicht ausgeschlossen.

