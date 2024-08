Amazon hat zum Wochenbeginn angekündigt, eine neue Kreditkarte in Zusammenarbeit mit der Santander Bank auf den Markt zu bringen. Dabei winkt für Kunden durch Cashback einiges Sparpotenzial plus ein attraktiver Bonus für die Eröffnung. Sollte man hier demnächst zuschlagen?

Cashback bei deutschen Kreditkarten? Das war lange Zeit ein wenig beachtetes Thema. Doch nach dem Erfolg der Trade Republic Karte scheint das Interesse an Karten mit Geld-zurück-Funktionen groß zu sein.

Dementsprechend gut passt Amazons Wiederkehr ins Kreditkartengeschäft in das aktuelle Umfeld. Denn nachdem die bisherigen Prime-Karten durch ein Ende der Zusammenarbeit mit der Landesbank Berlin ausgelaufen sind, kommt nun eine neue Kreditkarte in Zusammenarbeit mit der Santander auf den Markt.

Amazon bringt Kreditkarte für massives Sparpotenzial auf den Markt

Konkret handelt es sich dabei um eine klassische Kreditkarte mit Verfügungsrahmen ohne Bankkonto und jährliche Gebühren. Der wirkliche Vorteil ist allerdings das Cashback. So erhalten Kunden auf alle Einkäufe mit der Karte 0,5 Prozent an Cashback und beim Shopping auf Amazon 1,0 Prozent Cashback. Zusätzlich wird die Rückvergütung an bestimmten Tagen wie dem Amazon Prime Day auf 2,0 Prozent erhöht.

Die dadurch erhaltenen Prämien können anschließend wiederum bei Amazon für weitere Käufe eingelöst werden. Dazu winkt ein Bonus für die Eröffnung der Karte. Ehemalige Kunden der eingestellten Prime-Karte erhalten 25 Euro (Prime-Mitglieder) oder 15 Euro (ohne Prime Mitgliedschaft). Wer gänzlich neu ist, erhält 15 Euro (Prime-Mitglieder) bzw. 10 Euro (ohne Prime Mitgliedschaft). Der Betrag wird von der ersten Monatsabrechnung abgezogen.

Jetzt bei der Amazon-Kreditkarte zuschlagen?

Dementsprechend bietet Amazon mit seinem neuen Angebot wohl eine der aktuell besten Karten überhaupt auf dem deutschen Markt. Besonders klar wird das mit Blick auf den BÖRSE ONLINE Kreditkarten Vergleich.

Allerdings gibt es ein Problem: Bisher ist die Amazon-Kreditkarte für Kunden (noch) nicht erhältlich. Der Konzern gibt an, dass die Möglichkeit einen Antrag zu stellen in den kommenden Wochen stückweise ausgerollt wird.

Dementsprechend werden sich potenzielle Kunden noch etwas gedulden müssen.

Lesen Sie auch:

Vorsicht beim Sommer-Urlaub: Mit diesen Kreditkarten umgehen Sie jetzt die Kostenfalle

Oder:

Eines Tages von Dividenden leben: So viel müssen Sie sparen und investieren