Im Sommerurlaub kann die falsche Kreditkarte schnell zu einem Kostengrab werden. Wir verraten, worauf man achten sollte und mit welchen Kreditkarten man die Kostenfalle umgeht.

Mit Angeboten über Kreditkarten wird man heutzutage überschüttet. Klar, Anbieter können damit gute Gewinne machen. Für Kunden kommt es aber darauf an, neben einer günstigen Kreditkarte auch eine zu finden, die nicht in einer Kostenfalle endet. Gerade beim Thema Sommerurlaub im Ausland wird das wichtig:

Kostenfalle Kreditkarte im Sommer-Urlaub: Darauf muss man achten

Denn viele Anbieter bieten ihre Kreditkarte erstmal gratis an. Soweit so gut. Doch oft kostet dann das Geldabheben viele Gebühren und wenn man ins Ausland geht, wird das noch schlimmer. Achtet man nicht darauf, so wird die Kreditkarte schnell zum Kostengrab: Erst will der Kreditkarten-Anbieter dann Gebühren haben und zweitens können auch Fremdwährungsgebühren auf einen zukommen. Deswegen sollte man bei der Auswahl der richtigen Kreditkarte ganz genau hinschauen.

Im BÖRSE ONLINE Kreditkarten-Vergleich gibt es zehn gute Kreditkarten. Doch nicht alle davon eignen sich auch für den Sommer-Urlaub. Denn nicht alle bieten gratis-Abhebungen im Ausland an.

Deswegen sollten Interessierte auf diese Anbieter setzen:

Die besten kostenlosen Kreditkarten für den Urlaub

So kann sich etwa die Mastercard Gold der Advanzia Bank lohnen. Denn zunächst ist diese Kreditkarte komplett kostenlos. Und dann müssen Inhaber sowohl im Inland wie auch im Ausland keine Gebühren für das Abheben bezahlen. Es stehen zahlreiche Geldautomaten fürs Abheben zur Verfügung auch auch Bezahlungen verursachen keine weiteren Gebühren. Beachten Sie aber: Fremdwährungsgebühren können im Ausland anfallen. Und hier geht es direkt zum Angebot der Kreditkarte der Advanzia Bank

Ebenfalls lohnenswert kann die Consors Finanz Mastercard sein. Denn diese Kreditkarte gibt es ebenfalls gratis und Bezahlungen verursachen keine Kosten. Fremdwährungskosten können im Ausland teils anfallen beim Umrechnen der Währungen. Doch auch bei der Consors Finanz Mastercard sind Abhebungen im Inland und Ausland kostenlos, sofern der abgehobene Betrag 300 Euro überschreitet. Dies sollte sich bei einem Urlaub aber einrichten lassen. Im Vergleich zur Advanzia Karte ist dieser Betrag von 300 Euro ein kleiner Nachteil. Dafür kann man mit der Consors Finanz-Karte auch kontaktlos per NFC bezahlen, was bei der Advanzia-Karte nicht geht. Und hier geht es direkt zur Kreditkarte von Consors Finanz

Zum Schluss lässt sich also sagen, dass es durchaus Kreditkarten gibt, mit denen Kunden die Kostenfallen im Sommerurlaub umschiffen können.

