Die Rente ist unsicher, die Zukunft ungewiss. Nicht zuletzt deswegen legen immer mehr Menschen ihr Geld an. Doch welches Vermögen brauchen Sie eigentlich um in den Ruhestand gehen zu können? Der Vermögensverwalter T. Rowe Price hat eine Studie veröffentlicht.

In diesen Tagen scheint vieles unsicher, vorrangig der Blick in die Zukunft. Viele Anleger haben Sorgenfalten auf der Stirn, wenn sie an Rente und Co. denken, denn die Frage ist, ob dann noch etwas da sein wird.

Deswegen setzen immer mehr Anleger darauf, eines Tages selbst von ihrem Vermögen leben zu können, auch wenn das auf den ersten Blick nicht allzu einfach scheint. Um hier die Ungewissheit zu lindern, hat der amerikanische Vermögensverwalter T. Rowe Price nun eine Studie veröffentlicht.



Das sollten Sie gespart haben



Um sich nicht auf irgendwelche Summen festzulegen, setzte T. Row Price, das Jahresnettoeinkommen als Faktor für die Berechnung voraus. Für folgende Altersgruppen ergibt sich deswegen diese Summe, welche als Vermögen auf der Seite liegen sollte:

Im Alter von 30: 0,5x das Nettojahreseinkommen

Im Alter von 35: 1,0x das Nettojahreseinkommen

Im Alter von 40: 2,0x das Nettojahreseinkommen

Im Alter von 45: 3,0x das Nettojahreseinkommen

Im Alter von 50: 5,0x das Nettojahreseinkommen

Im Alter von 55: 7,0x das Nettojahreseinkommen

Im Alter von 60: 9,0x das Nettojahreseinkommen

Im Alter von 65: 11 x das Nettojahreseinkommen

Aber natürlich sollte man diesen Erhebungen nicht blind vertrauen und eventuelle Puffer, je nach eigener Risikopräferenz aufbauen.



Nicht im Plan?



Doch was, wenn man aktuell nicht dem Plan entspricht? Keine Sorge. Wichtig ist es in jedem Fall anzufangen, Geld beiseitezulegen und zu investieren, denn nur so kann man langfristig von Staat und Arbeitgeber unabhängig werden.



Denn auch, wenn es eines Tages nicht zum kompletten Ruhestand reicht, so können dieser Gelder auch Rechnungen bezahlen, dabei helfen, weniger zu arbeiten und so das Leben deutlich angenehmer gestalten.

