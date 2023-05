Google vergrößert seine Zentrale am Standort München, Apple will hier eine weitere Milliarde Euro investieren und zu einem Schwerpunkt in der Chipentwicklung ausbauen. Wie sich das auf den Immobilienmarkt der bayerischen Landeshauptstadt auswirkt, erklärt Mr. Lodge-Geschäftsführer Norbert Verbücheln Von Stefan Rullkötter

Börse Online: Sie konzentrieren sich als Dienstleister für möblierte Wohnobjekte auf München und die Region „Greater Munich". Die Tech-Konzerne Alphabet (Google) und Apple investieren hier gerade große Summen in den Ausbau ihrer Standorte. Welchen Einfluss hat dies auf den Immobilienmarkt?



Norbert Verbücheln: Der vermehrte Zuzug könnte in zweierlei Hinsicht Einfluss auf den Münchner Wohnungsmarkt nehmen. Zum einen erwarten wir dadurch eine zusätzliche Nachfrage nach hochwertigem möbliertem Wohnraum und damit einhergehend eine weiterhin angespannte Angebotssituation. Zum anderen könnte der Zuzug zahlungskräftiger Käufer den aktuell quasi zum Stillstand gekommenen Neubaumarkt unterstützen und damit zu einer Erholung beitragen. Eine vermehrte Neubauaktivität unterstützt die Versorgung mit dringend benötigtem Wohnungsneubau.

Was halten Sie Kritikern entgegen, die weiter steigende Mieten durch die Schaffung hochqualifizierter Arbeitsplätze in der Münchner Innenstadt fürchten?

Dass renommierte Unternehmen auf die Schaffung von Arbeitsplätzen in der City verzichten oder gar aus München abwandern, halten wir nicht für eine erstrebenswerte Alternative. Nur mit fortdauernder Attraktivität als Wirtschaftsstandort kann München eine dynamische Stadt bleiben. Die Schaffung von Wohnraum - auch in den Umlandgemeinden – muss dringend erleichtert werden und auch schneller möglich werden, ebenso die Vernetzung mit dem Umland.



Jährlich wechselt etwa jede fünfte Führungskraft weltweit den Arbeitsplatz. Sollten Firmen hochqualifzierten Arbeitskräften Umzugshilfe anbieten, wenn diese für eine Position neu in eine Großstadt kommen?

Ja, unbedingt. Das geschieht auch schon seit vielen Jahren und wird natürlich vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels immer wichtiger. Eine solche Umzugshilfe erleichtert den Wechsel in eine neue Stadt erheblich. Aber nicht nur die Umzugshilfe ist wichtig, sondern auch der passende Wohnraum, um sich schnellstmöglich am neuen Standort wohlzufühlen und sich auf die neue Arbeitsstelle konzentrieren zu können.



Welche spezifische Dienstleistung bietet Ihr Unternehmen in diesem Zusammenhang Führungskräften und Firmen?



Mr. Lodge bietet aufgrund unserer jahrzehntelangen Erfahrung eine sehr gute und fundierte Marktkenntnis, einen großen Pool an bewährten Wohnungen sowie Vermietern, die seit Jahren mit uns zusammenarbeiten. Durch unser multilinguales Team, das die vielen internationalen Kunden oft in ihrer Muttersprache begleiten kann, werden Missverständnisse reduziert. Somit entsteht vom ersten Moment an das nötige Vertrauen. Die qualitativ sehr hochwertige und in verschiedenen Sprachen verfügbare Objektpräsentation, die Möglichkeit virtueller Besichtigungen per Videocall und die Begleitung durch Mr.Lodge erleichtert den Führungskräften und Firmen den Marktzugang enorm.



Arbeiten Sie hier auch mit externen Geschäftspartnern zusammen?

Relocation-Agenturen sind seit vielen Jahren gute Stammkunden von Mr. Lodge. Neben der Umzugshilfe sind noch weitere Unterstützungen wie zum Beispiel Mietzuschüsse seitens des neuen Arbeitgebers möglich. Dies hängt von den individuellen Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ab.

Wie wichtig sind für Ihr Geschäft persönliche Kontakte und ein langjährig aufgebautes Netzwerk?

Persönliche Kontakte und ein langjährig aufgebautes Netzwerk sind das A und O. Wir betreiben nicht ein Saisongeschäft. Vielmehr vertrauen uns die allermeisten Vermieter und Eigentümer ihre Wohnung oft sehr viele Jahre lang zur möblierten Vermietung an. Und das seit über 30 Jahren – was zeigt, dass die möblierte Vermietung nicht eine „neue Erfindung“ ist, sondern in dieser wunderschönen, dynamischen und erfolgreichen Stadt München eine gute und lange Tradition hat.

Haben Sie Pläne, Ihr Konzept auf andere deutsche "Big Seven"-Städte wie Berlin, Hamburg und Frankfurt am Main zu übertragen, zum Beispiel als Franchising-Modell?

Wir lieben den Standort München. Aber wie heißt es: Sag niemals nie.

Zur Person:

Norbert Verbücheln ist studierter Diplom-Ingenieur und gründete Mr. Lodge im Jahr 1992.Seitdem hat er den Immobiliendienstleister zu einem Unternehmen mit mehr als 90 Mitarbeitern ausgebaut.

Zum Unternehmen:

Mit mehr als 2500 vermittelten Wohnungen und Häusern pro Jahr ist Mr. Lodge führender Anbieter von möbliertem Wohnen auf Zeit in München und Umgebung. Den angebotenen und vermittelten Objekten gemeinsam sind die individuelle Komplettausstattung und der flexible Mietzeitraum ab sechs Monaten bis zu zu mehreren Jahren. Hauptzielgruppe sind Projektmitarbeiter und Führungskräfte. Zudem bietet Mr. Lodge als professioneller Makler den mehr als 5000 Eigentümern Unterstützung für den Kauf und Verkauf von Wohnimmobilien.