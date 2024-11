Trader verlieren oftmals einiges ihrer Gelder durch zu hohe Gebühren und Spreads, die im Verlauf des häufigen Handelns anfallen. Doch es gibt eine Möglichkeit, beim Traden von Aktien, ETFs und CFDs massiv zu sparen. Bis zu 55 Prozent sind hier möglich.

Es gilt das alte Sprichwort an der Börse: “Hin und Her macht Taschen leer.” Doch wer aktiv an den Märkten agieren und sich auf neue Informationen einstellen will, der muss sich und sein Portfolio häufig umstellen, um von den bestmöglichen Chancen zu profitieren.

Damit das Traden von den Gebühren und Spreads her dennoch nicht allzu sehr ins Geld geht, kann sich ein Blick weg von den klassischen Brokern hin zu den jeweiligen Spezialanbietern lohnen. In diesem Fall besonders auf IG.

So sparen Trader bei Aktien, ETFs und CFDs massiv Gebühren

Denn die Handelsplattform hat erst kürzlich ihren Spread auf bis zu 0,9 Punkte (zum Beispiel beim DAX) gesenkt. Dagegen liegt er bei der Comdirect bei 2 Punkten, beim CFD-Broker eToro sogar bei 2,7 Punkten.

Kaufen Sie also bei IG zehn Kontrakte auf den deutschen Leitindex, statt beispielsweise bei der Comdirect, so sparen Sie sich 11,00 Euro je Transaktion bzw. 55 Prozent. Dazu fallen bei dem Anbieter weder Kontoführungsgebühren an, noch ist eine Mindesteinzahlung erforderlich.

Das klingt für Sie spannend? Dann werfen Sie jetzt einen Blick auf das Angebot von IG

Wer ist IG?

Doch wer ist eigentlich IG? Immerhin sieht man den Namen zuletzt immer wieder in der Werbung.

Auf der Webseite des Brokers nennt man sich selbst den weltweit führenden Anbieter mit über 50 Jahren an Erfahrung, der in 18 Ländern über 17.000 Basiswerte handelbar macht und das 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Auch im Euro CFD-Broker Test hat IG positiv abgeschnitten, hier erreichte man die Gesamtwertung “Sehr gut”.

Mehr Informationen und die Möglichkeit, ein Konto zu eröffnen, finden Sie hier.

Lesen Sie auch:

Bis zu 4,55% Zinsen auf das Tagesgeld – Ist dieses Angebot zu schön, um wahr zu sein?

Oder:

Insider verkaufen jetzt diese Aktien – Warnsignal für Anleger?