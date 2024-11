Bei diesen Aktien haben Insider, also das Management des Unternehmens, zuletzt massiv Aktien auf den Markt geworfen. Einige Anleger befürchten bei solchen Transaktionen, dass diese auf Basis von Geheimwissen geschehen. Doch was steckt hier wirklich dahinter? Und ist das ein Warnsignal für Investoren?

Immer wieder kommt es vor, dass nicht nur Anleger, sondern ebenfalls Insider die Aktien eines Unternehmens kaufen oder verkaufen. Da in letzterem Fall nie ganz ausgeschlossen werden kann, ob diese Transaktionen auf Basis von Geheimwissen passieren, hat der Gesetzgeber (speziell in den USA) sehr strenge Regeln und Reportingpflichten geschaffen.

Insider verkaufen jetzt diese Aktien

Daher kommt es, dass die Informationen über Verkäufe von Insidern stets relativ schnell öffentlich sind und vielen Anlegern als wichtiger Faktor für ihre Investmententscheidungen dienen. Allerdings ist dabei zu beachtet, dass es zumeist nicht ganz klar ist, warum die Transaktionen getätigt werden und verschiedene Beweggründe dahinterstehen können. Dementsprechend wird der Ruf der Insiderverkäufe als Warnsignal eher selten bestätigt.

In der vergangenen Woche wurden folgende erwähnenswerte Verkäufe von Insidern getätigt:

Riccardo Procacci, Senior Vice President bei General Electric, verkaufte 7.000 Aktien im Wert von 1,3 Mio. US-Dollar. Seine jetzige Position beträgt (noch) 13.289 Aktien.

Phil Holzer, SVP und Controller bei Bristol Myers Squibb, verkaufte 700 Aktien im Wert von 38.930 US-Dollar. Seine jetzige Position beträgt (noch) 11.760 Aktien.

Steven Sear, EVP - Global Sales & Distribution bei Delta Air Lines, verkaufte 10.279 Aktien im Wert von 603.542 US-Dollar. Seine jetzige Position beträgt (noch) 78.459 Aktien.

Glen W. Hauenstein, President von Delta Air Lines, verkaufte 40.000 Aktien im Wert von 2,5 Mio. US-Dollar. Seine jetzige Position beträgt (noch) 102.584 Aktien.

Marcelo Claure, Director bei T-Mobile US, verkaufte 110.000 Aktien im Wert von 24,7 Mio. US-Dollar. Seine jetzige Position beträgt (noch) 1,4 Mio. Aktien.

Bei diesen Aktien haben die Insider zugeschlagen

Damit bleibt die Anzahl und das Volumen der Verkäufe weiterhin deutlich über dem der Käufe, was in der Vergangenheit nicht selten ein negatives Signal für die breiten Aktienmärkte war. Folgende Käufe von Insidern wurden in der vergangenen Woche getätigt:

Patrick P. Gelsinger, CEO von Intel, kaufte 11.150 Aktien im Wert von 251.198 US-Dollar. Seine jetzige Position beträgt (noch) 105.033 Aktien.

Samit Hirawat, EVP und Chief Medical Officer, Drug Development bei Bristol Myers, kaufte 1.830 Aktien im Wert von 100.055 US-Dollar. Seine jetzige Position beträgt (noch) 62.109 Aktien.

Amy Chronis, Director bei Kinder Morgan, kaufte 2.241 Aktien im Wert von 55.790 US-Dollar. Ihre jetzige Position beträgt (noch) 23.995 Aktien.

