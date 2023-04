Von E-Autos, Diesel und Benzinern: Die Preise von Fahrzeugen könnten noch dieses Jahr deutlich sinken. Darauf können sich Verbraucher jetzt einstellen

Wann ist der beste Zeitpunkt, um sich ein Auto anzuschaffen? Das fragen sich viele Verbraucher. Wie „The Telegraph“ berichtete, könnten die Preise für Fahrzeuge laut einem Bericht von UBS nun schon bald deutlich sinken. Der Grund: Das Angebot übersteigt die Nachfrage.

Laut den Experten könnte die Produktion die Verkäufe von Autos 2023 um rund sechs Prozent übersteigen. Die Folge: Ein Überschuss von fünf Millionen Fahrzeugen. Die seien dann nur mithilfe von Preissenkungen zu verkaufen.





Sinkende Autopreise – wann ist es so weit?

Die UBS rechnet laut Telegraph damit, dass die Preise in der ersten Jahreshälfte noch hoch bleiben. Der Grund: Noch sind die Auftragsbücher der Hersteller voll. Allerdings: Weltweit bekommen Verbraucher zunehmend die Inflation und die steigenden Zinsen zu spüren. Die Preise werden überall immer teurer, die Kosten zum Leben immer schwieriger zu decken. Das bremst die Komsum-Laune der Leute und die überlegen es sich dann lieber zweimal, ob nun wirklich der beste Zeitpunkt ist, sich ein Auto anzuschaffen.

Erste Auswirkungen zeigen sich schon jetzt: So haben laut Telegraph einige Hersteller bereits angefangen, die Preise von E-Autos zu senken – auch auf dem Gebrauchtmarkt sieht es nicht anders aus. Laut UBS würde sich das schon bald auch bei Benzin- und Diesel-Autos zeigen. "Angesichts der optimistischen Produktionspläne sehen wir ein hohes Risiko einer Überproduktion und eines daraus resultierenden wachsenden Preisdrucks. Der Preiskampf hat bereits im Bereich der Elektroautos begonnen, und wir erwarten, dass er sich auf das Segment der Verbrennungsmotoren ausweiten wird.“, schrieben die Analysten unter der Leitung von Patrick Hummel in einer Mitteilung an ihre Kunden.

Luxus-Marken seien davon jedoch eher weniger betroffen. Diese sind in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld häufig widerstandsfähiger, da die Kunden von diesen Marken die Auswirkungen von einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld meist weniger spüren. Vielleicht ist in diesem Zuge unser Börse Online Luxus Index für Sie interessant. Der Aktienkorb des Luxus Index enthält 20 aussichtsreiche Aktien aus insgesamt vier Luxuskategorien.



