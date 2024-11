Die Bafin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) warnt aktuell vor einem viel zu gut klingenden Angebot beim Festgeld, auf das Sparer und Anleger auf keinen Fall eingehen sollten. Sind diese bis zu 5,5 Prozent Zinsen einfach zu gut, um wahr zu sein?

Die Bafin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) warnt regelmäßig Verbraucher auf ihrer Webseite vor unseriösen Angeboten, auf die Sparer und Anleger auf keinen Fall eingehen sollten. Denn im schlimmsten Fall kann dann tatsächlich das eingezahlte Geld verloren gehen.

Ähnlich schätzt die Bundesanstalt die Lage bei folgendem Festgeldangebot mit bis zu 5,5 Prozent Zinsen ein, das vermutlich einfach viel zu gut klingt, um wahr zu sein.

Bafin warnt: Auf dieses Angebot sollten Sparer und Anleger nicht hereinfallen

Denn wie es in zwei kurz aufeinanderfolgenden Mitteilungen hieß, warnt die Bafin vor der Spar International Inc. und ermittelt sogar inzwischen gegen diese. Das Unternehmen bietet über die Webseiten spar-inc.com und spar24check.com ohne Erlaubnis Finanz- bzw. Wertpapierdienstleistungen an, so die Bundesanstalt.

Unter anderem preist das Unternehmen auf der Seite spar24check.com Festgeldzinsen von bis zu 5,5 Prozent an und wirbt sehr prominent mit der doppelten Sicherung des Geldes (Einlagensicherung des Staates + Einlagensicherungsfonds der Banken). Angesichts des Fehlens jeglicher Regulierung durch die Bafin oder einer Bankenlizenz ist dieses Werbeversprechen allerdings augenscheinlich falsch.

Dementsprechend sollten sich Sparer dringend von dem Angebot auf den Webseiten fernhalten, da ansonsten im schlimmsten Fall ein Missbrauch der persönlichen Daten und der Verlust des eingezahlten Geldes drohen könnte.

Vorsicht vor überhöhten Renditeversprechen

Um solchen unseriösen Angeboten auch in Zukunft nicht auf den Laim zu gehen, rät die Bafin zur Skepsis bei überhöhten Renditeversprechen, wie dem der der Spar International. 5,5 Prozent Zinsen bei gleichzeitiger völliger Sicherheit des Geldes sind angesichts eines EZB-Einlagenzinssatzes von 3,25 Prozent enorm unrealistisch und sollten Fragen aufwerfen.

Schauen Sie ansonsten auch regelmäßig auf BÖRSE ONLINE vorbei, um über wirklich seriöse Angebote (mehr dazu im BÖRSE ONLINE Festgeld Vergleich) und neue Meldungen der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht informiert zu werden.

Lesen Sie ebenfalls:

BaFin warnt: Vor dieser E-Mail sollten Sie sich hüten

Oder:

Das Ende der Rallye bei Novo Nordisk und Eli Lilly? Diese Biotech-Aktie ist jetzt der wahre Gewinner