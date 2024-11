Die Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly haben eine beeindruckende Rallye hingelegt, sind aber zuletzt unter Druck geraten. Der Grund: Ein neuer Konkurrent im Bereich der Abnehmmedikamente zeichnet sich ab, der jetzt der wahre Gewinner sein könnte. Sollten Anleger jetzt auf diese Aktie statt den beiden Pharmariesen setzen?

Durch den Hype rund um die Abnahmemedikamente haben die Aktien von Novo Nordisk und Eli Lilly in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Rallye hingelegt. Immerhin sind die Unternehmen die bisher einzigen Pharmakonzerne, die die Diätspritzen auf Basis von Patenten vertreiben dürfen.

Allerdings scheint es in diesem Universum eine zunehmende Erschütterung der Macht zu geben, denn ein potenzieller Konkurrent lässt die Aktien der beiden Unternehmen fallen und schraubt seinen Kurs selbst massiv in die Höhe.

Diese Biotech-Aktie ist jetzt der wahre Gewinner

Die Rede ist dabei von Viking Therapeutics, einem Biotechnologieunternehmen, das als sehr heißer Kandidat bei der Zulassung des nächsten Abnehmmedikamentes gilt. Am Montag haben neue Studiendaten die Hoffnungen auf eine baldige Erlaubnis zusätzlich angeheizt, denn die orale Diätpille hat in einer Untersuchung deutliche Erfolge erzielt.

Damit wird für viele Anleger immer klarer: Viking dürfte der neue Konkurrent von Novo Nordisk und Eli Lilly werden und vielleicht sogar mehr als das. Denn anders als die beiden Pharmakonzerne wird das Medikament nicht via Spritze, sondern via Tablette verabreicht, was ein deutlicher Vorteil gegenüber den Produkten der beiden Pharmakonzerne wäre.

Das Ende der Rallye bei Novo Nordisk und Eli Lilly?

Dementsprechend stellt sich für Anleger angesichts der Aktienbewegung vom Montag, in der Viking deutlich gewinnen konnte und Novo Nordisk als auch Eli Lilly verloren, die Frage: War es das mit der Rallye bei den beiden Pharmakonzernen?

Tatsächlich ist nicht auszuschließen, dass auf die beiden ehemaligen Börsenhighflyer ungemütliche Zeiten zukommen. Das liegt nicht nur an der Konkurrenz, sondern ebenfalls an den hohen Bewertungen mit KGV 33 bei den Dänen und KGV 62 bei den Amerikanern. Zudem sehen die Analysten auch kaum noch Kurspotenzial bei den Werten, während Marktbeobachter für Viking Therapeutics weitere 53 Prozent Upside in Aussicht stellen.

Dennoch sollten Anleger bedenken, dass es sich bei Viking Therapeutics und anderen potenziellen Konkurrenten um Unternehmen handelt, die noch nicht die entscheidende Zulassung erhalten haben und dementsprechend ein anderes Risikoprofil haben als eine Novo Nordisk oder Eli Lilly.

