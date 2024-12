Zwischen den Jahren warnt die BaFin gleich vor mehreren verdächtigen Finanzwebseiten, auf denen Anleger unter Umständen viel Geld verlieren könnten – so verlockend die Angebote auch sein mögen.



Seit dem vergangenen Freitag warnt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (kurz: BaFin) gleich vor mehreren dubiosen Webseiten, die Kunden unter anderem mit ihren Tages- und Festgeldangeboten locken möchten. Die Behörde hat die Seite „smartfinancial-solutions.com“ im Blick, die nach Erkenntnissen der BaFin ohne Erlaubnis den Abschluss von Festgeldverträgen anbietet. Zudem werden ebenso weitere Finanz- beziehungsweise Wertpapierdienstleistungen ohne Genehmigung angeboten.



Zwei weitere Webseiten im Fokus der BaFin

Ebenfalls verdächtig ist die Webseite „zinsbund.de“, die ohne erforderliche Erlaubnis vor allem Tages- und Festgeldangebote an den Mann oder die Frau bringen möchte. Den Angaben zufolge stammen die Offerten nicht von der Jansen Kapitalanlagenkontor GmbH, die in keiner Verbindung zur Webseite stehen. Während die Seite „smartfinancial-solutions.com“ am Montag noch erreichbar war, haben Nutzer auf das Angebot von „zinsbund.de“ keinen Zugriff mehr.

Ebenfalls noch erreichbar sind die Angebote von ApexFX auf der Webseite „apexfxlite.com“, das laut BaFin ebenfalls versucht, ohne Genehmigung Geschäfte mit Finanzprodukten in Deutschland zu machen. Das Unternehmen hat den Angaben zufolge keine Rechtsform und wird nicht von der Behörde beaufsichtigt.



So können Sie sich vor gefährlichen Finanzgeschäften schützen

Wie die BaFin weiter mitteilt, benötigen Plattformen jeder Art, die in Deutschland Finanzdienstleistungen anbieten, eine Erlaubnis der Behörde. Dennoch machen vor allem Internetseiten immer wieder solche Angebote ohne Erlaubnis. Informationen zu zugelassenen Unternehmen finden Sie in einer Datenbank der BaFin.

Oder sich machen sich mit dem Tagesgeld- beziehungsweise Festgeld-Vergleich von BÖRSE ONLINE über seriöse Anbieter schlau.



