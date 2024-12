Wer noch im Jahr 2024 Dividenden kassieren oder den Grundstein für passives Einkommen im Jahr 2025 legen will, der sollte jetzt einen Blick auf diese Aktien mit bis zu 13 Prozent Dividendenrendite werfen

Das Jahr 2024 neigt sich seinem Ende entgegen, doch dennoch gibt es für Anleger noch die Chance, in diesem oder auch im kommenden Jahr satte Dividenden zu kassieren.

Dazu lohnt sich auch in dieser Woche ein Blick auf die Aktien, die Ex-Dividende gehen. Wichtig bleibt: Nur wer die Papiere zum jeweiligen unternehmensspezifischen Datum hält, der hat einen Anspruch auf die Zahlung.

Jetzt bis zu 13% Ausschüttung sichern

Dabei ist allerdings zu beachten, dass die Dividende in den seltensten Fällen auf einen Schlag gezahlt wird und zumeist im Turnus der quartalsweisen Ausschüttung, bei amerikanischen Werten, oder der monatlichen Zahlung, bei REITs, erfolgt. Außerdem wichtig: In vielen Fällen fällt der Kurs einer Aktie am Dividenden-Ex-Tag um die Summe der ausgeschütteten Zahlung.

Das sind die Ex-Dividendentage der hochausschüttenden Werte für diese Woche:

Franklin Resources – Ex-Dividende: 30.12.2024 – Dividendenrendite: 5,7 Prozent

Goldman Sachs BDC – Ex-Dividende: 30.12.2024 – Dividendenrendite: 13,8 Prozent

Ellington Financial – Ex-Dividende: 31.12.2024 – Dividendenrendite: 12,7 Prozent

Kilroy – Ex-Dividende: 31.12.2024 – Dividendenrendite: 5,1 Prozent

China Construction Bank – Ex-Dividende: 02.01.2025 – Dividendenrendite: 6,8 Prozent

TotalEnergies – Ex-Dividende: 02.01.2025 – Dividendenrendite: 5,8 Prozent

Redeia Corporacion – Ex-Dividende: 03.01.2025 – Dividendenrendite: 6,1 Prozent

Auf diese Aktien lohnt sich dabei ein genauerer Blick:

Dividendenaktie: Franklin Resources

Für alle Anleger, die nach einer spannenden Turnaround-Spekulation suchen, könnte die Aktie von Franklin Resources interessant sein. Der Vermögensverwalter kämpft vor allem mit Kostenproblemen, ETF-Konkurrenz & Co., sendet aber auch positive Signale.

Dividendenaktie: Goldman Sachs BDC

Wer richtig hohe Dividenden erhalten will, der sollte einen Blick auf die Aktie des Goldman Sachs BDC werfen. Hierbei handelt es sich um einen Finanzierer von mittelständischen Unternehmen, der durch die hohen Zinserträge eine derart große Ausschüttung regelmäßig zahlen kann.

Dividendenaktie: TotalEnergies

Immer einen Blick für Einkommensinvestoren sind Ölaktien wert. So in dieser Woche die Papiere von TotalEnergies. Hier gibt es für Anleger bereits elf Jahre infolge regelmäßige Zahlungen.

