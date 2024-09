Auf Sparer und das Tagesgeld kommen entscheidende Tage zu. Denn am Donnerstag dürfte die Europäische Zentralbank die Zinsen senken. Doch wie sollte man jetzt damit umgehen? Ein Experte verrät, was Anleger tun sollten und was nicht.

Am Donnerstag dürfte die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen abermals um 0,25 Prozentpunkte senken. Doch was bedeutet das für Sparer und das Tagesgeld?

Experte: Das sollten Sparer jetzt beim Tagesgeld tun

"Für das Ansparen eignet sich das Tagesgeld und das Geldmarktsparen auf jeden Fall", sagt Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank. Und auch als Reserve und Notnagel eignet sich das Tagesgeld.

"Doch machen wir uns nichts vor", sagt Halver und führt aus: "Die reale Inflationsrate dürfte deutlich über der offiziellen liegen. Wer also sein Geld nicht genug für sich arbeiten lässt, der verliert Wohlstand." Denn jeder der einkaufen geht, würde sehen, dass die Waren deutlich teurer geworden sind und dass das mit der offiziellen Inflationsrate nicht hinkomme.

"Also von daher muss man sehen, was am Ende übrig bleibt. Da bin ich schon gezwungen, in gewissem Maße dann auch in Aktien zu investieren. Das heißt, das kurze Ende der Zinsen wird dann interessanter, Aktien werden interessanter. Aber warum sollte man nicht, wenn auch das lange Ende der Anleihen runtergeht, von den Renditen auf Unternehmensanleihen profitieren, die dann mit einer konjunkturellen Beschleunigen profitieren werden?", schließt Halver.

Tagesgeld: Das sollten Anleger jetzt tun - und das besser nicht

So sagt Experte Robert Halver also, dass das Tagesgeld auf jeden Fall einen Sinn beim Ansparen und für den Notnagel hat. Weil die Inflation in Wahrheit über deutlich über den Tagesgeld-Zinsen liegen dürfte, dürften Sparer reale Vermögensverluste erleiden. Deswegen sollte man auf keinen Fall nur auf die Zinsen beim Tagesgeld setzen, zumal die Spitzenzinsen bald weiter sinken dürften.

Anleger sollten auch auf Aktien setzen und auf Unternehmensanleihen, wie Robert Halver sagt. Natürlich können Anleger aber weiter auf dem Tagesgeldkonto ansparen und sollten dort auch immer eine Reserve aufbewahren. Zumal es ja noch ganz gute Zinsen auf dem Tagesgeld gibt, wie Anleger und Sparer auch im BÖRSE ONLINE Tagesgeld-Vergleich sehen.

Warum es an der Börse, beim Tagesgeld, Zinsen, Aktien und Gold jetzt aber neue Realitäten gibt und wie Anleger sich am besten an diese anpassen, das erfahren Sie jetzt im gesamten Gespräch mit Robert Halver.

Und lesen Sie danach auch: Microsoft, Apple ... - Diese Tech-Aktien würde Dr. Hendrik Leber kaufen - und diese auf keinen Fall