Die Bank of America hat mit dieser Prognose den allgemeinen Konsens des Marktes infrage gestellt und wenn die Experten recht haben, könnte das für große Probleme an der Börse sorgen. Kommt deswegen jetzt ein Abverkauf an den Märkten und keiner hatte es auf dem Schirm?

Dass im Jahr 2024 die Zinsen in den USA gesenkt werden – darüber ist sich der Markt einig. Aktuell wird von zwei bis drei Senkungen, beginnend im September, ausgegangenen. Eine Entwicklung, die bereits in den Aktienkursen an der Börse eingepreist ist.

Allerdings ist die Bank of America hier einer anderen Meinung und stellt eine relativ negative Prognose für den Aktienmarkt in den Raum.

Bank of America mit negativer Prognose

So machten die Ökonomen des Geldhauses in einem Bericht eindeutig klar, dass sie nicht die Konsensmeinung des Marktes teilen, was das Thema Zinssenkungen angeht. Stattdessen erwarten die Experten lediglich eine Kürzung im Dezember statt einer Ersten im September und zwei folgenden.

Ursache für diese Entwicklung: Die Experten sind nicht überzeugt von dem aktuellen Narrativ der schnell sinkenden Inflation und kritische Aussagen einiger Notenbanker selbst.

So schrieben die Ökonomen der Bank of America in einem Bericht: „Wir glauben, dass die Märkte wieder zu optimistisch sind, was den kommenden Zinssenkungszyklus angeht. Eine abwartende Haltung der Fed, schwache Beschäftigungszahlen im Juli oder eine Wiederholung der Inflation vom Juni könnten die Meinung ändern.“

Das könnte für Probleme an der Börse sorgen

Doch für die Börse dürfte eine solche Entwicklung vor allem eins bedeuten: neue Probleme. Denn durch die Einpreisung sinkender Zinsen sind Aktien in den vergangenen Monaten auf höhere Bewertungsniveaus gestiegen. Sollte jetzt eine Senkung erneut verschoben werden, dann dürften Wertpapiere infolgedessen eine Abstrafung erleben.

Besonders vor dem Hintergrund der aktuell fallenden Kurse an den Märkten könnte dies die momentane Korrekturbewegung weiter verstärken. Allerdings sollten Anleger beachten, dass es sich bei der Ansicht der Bank of America um eine Außenseitermeinung handelt, denn die Mehrheit des Marktes geht von deutlich sinkenden Zinsen aus.

