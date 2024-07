Kurz vor den neuen Zahlen des Technologieriesen Microsoft tätigen die Profiinvestoren von Deutsche Bank und Co. Käufe in Milliardenhöhe. Wissen die mehr? Und sollten auch Sie vor den Zahlen zuschlagen?

Auf diese Zahlen schaut die ganze Welt: Morgen, am 30. Juli, veröffentlicht Microsoft die Zahlen zum vierten Quartal (endete am 30. Juni). Gerade bei großen Aktien wie Microsoft, die durch die Begeisterung um künstliche Intelligenz (KI) und Technologieinnovationen generell Anlegern hohe Kurschancen bieten können, sind Investoren stets gespannt auf neue Zahlen, da diese die Kurse teils stark beeinflussen können.

Könnte es sich also lohnen, die Aktie jetzt noch vor Bekanntgabe der Zahlen zu kaufen? Bei den Profiinvestoren scheint jedenfalls große Aufregung zu herrschen, denn hier finden gerade Käufe in Milliardenhöhe statt.



Profiinvestoren und die Microsoft-Aktie: Bewegungen in Milliardenhöhe vor den Zahlen

Ein Blick auf die jüngsten Trades bei der Microsoft-Aktie zeigt, dass sich bei den Profiinvestoren kurz vor den Zahlen einiges tut. Laut einer Einreichung vom 29. Juli kaufte BNP Paribas über 3,2 Millionen Microsoft-Aktien. Das entspricht Käufen in Milliardenhöhe. Am 26. Juli kauften die Profis von Franklin Resources sogar über zwölf Millionen Aktien, die Deutsche Bank über 1,8 Millionen Aktien. Die Credit Suisse hingegen verkaufte über 613.000 Aktien. Am 17. Juli kaufte Julius Bär über vier Millionen Aktien.

Generell scheinen die Profis also eher bullisch eingestellt zu sein, was die Aktie betrifft. Sollten Anleger nun ebenfalls noch schnell vor den Zahlen zuschlagen?

Microsoft-Aktie – jetzt noch vor den Zahlen zuschlagen?

Vergangenen Mittwoch mussten gleich mehrere Tech-Aktien Verluste hinnehmen – auch die Microsoft-Aktie. Doch wie Evercore-Analyst Kirk Materne in einer Vorschau laut „Barron’s“ berichtete, könnte dies nun Raum für Kursanstiege bieten. Er rechnet mit einem soliden Quartal mit starker Dynamik im Azure-Cloud-Computing-Geschäft sowie positiven Trends bei neuen KI-Produkten. Daher erhöhte er sein Kursziel von 485 US-Dollar auf 500 US-Dollar. „Der entscheidende Faktor für das Quartal wird das Umsatzwachstum von Azure sein“, schrieb er. Im dritten Quartal konnte dieses Geschäft im Vergleich zum Vorjahr um einunddreißig Prozent wachsen, und der Experte glaubt, dass dieses Wachstum auch im vierten Quartal möglich sein kann.

Auch die Deutsche Bank zeigt sich positiv, berichtete das Finanzportal "TipRanks", was auch die jüngsten Zukäufe erklärt. Analyst Brad Zelnick schrieb: „Wir erwarten ein weiteres solides Quartal, angeführt von einer anhaltenden Dynamik bei Azure (sowohl bei KI- als auch bei Nicht-KI-Workloads) und mit Potenzial für ein moderates Aufwärtspotenzial in allen drei Segmenten.“ Die Bewertung der Aktie sei aktuell zwar nicht gerade günstig, aber immer noch angemessen.

Für das vierte Quartal rechnen Analysten im Durchschnitt mit einem Umsatzplus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn je Aktie könnte um knapp zehn Prozent auf 2,94 US-Dollar steigen. Auch für das Gesamtjahr, das am 30. Juni endete, werden zweistellige Wachstumsraten bei Umsatz und Gewinn je Aktie erwartet.

Die deutliche Mehrheit der Analysten empfiehlt den Kauf der Aktien, keiner den Verkauf. Ein durchschnittliches Kursziel von 502 US-Dollar bietet eine Kurschance von achtzehn Prozent. Das höchste Kursziel setzen die Analysten von Truist Securities mit 600 US-Dollar – das würde einem Aufwärtspotenzial von über vierzig Prozent entsprechen. Microsoft ist einer der mächtigsten Tech-Konzerne der Welt, dessen Produkte und Dienstleistungen aus unserer modernen Welt nicht mehr wegzudenken sind. Der Konzern ist stets innovativ und spielt bei Entwicklungen wie KI eine führende Rolle, integriert diese in die gesamte Produktpalette und bietet Anlegern gleichzeitig Stabilität durch eine solide Bilanz und Dividenden. Mit dem Kauf der Microsoft-Aktie kann man grundsätzlich wenig falsch machen, und Börse Online bleibt daher bullish für die Aktie. Tatsächlich könnte der jüngste Kursverlust nun gute Einstiegschancen bieten und die Ergebnisse vom vierten Quartal den Kurs nochmals nach oben treiben.

Hinweis auf Interessenkonflikte

Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Microsoft.