Die BaFin hat in Deutschland eine Bank geschlossen.



Der Bankencrash in den USA erreicht auch Deutschland. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat nun für die Silicon Valley Bank Germany Branch ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot erlassen. Die Bank ist eine Tocher der in den USA ansässigen und pleite gegangenen Silicon Valley Bank (SVB). Außerdem ordnete die BaFin mit Sitz in Bonn und in Frankfurt am Main an, die Bank für den Verkehr mit der Kundschaft zu schließen (Moratorium). Die Maßnahmen der BaFin sind sofort vollziehbar, aber noch nicht bestandskräftig.



Sparer müssen sich allerdings keine Sorgen machen: „Die Silicon Valley Bank Germany Branch hat keine systemische Relevanz. Das Institut ist eine Zweigstelle der Silicon Valley Bank mit Sitz in Santa Clara, California, USA. (…) Das Moratorium gegenüber der Silicon Valley Bank Germany Branch musste angeordnet werden, um die Vermögenswerte in einem geordneten Verfahren zu sichern. Die Maßnahmen gelten solange, bis die weitere Entwicklung für die auf die FDIC übertragenen Geschäfte der Silicon Valley Bank in Santa Clara geklärt ist. Die Notlage der Silicon Valley Bank Germany Branch stellt keine Bedrohung für die Finanzstabilität dar. (…) Die Silicon Valley Bank Germany Branch betreibt in Deutschland kein Einlagengeschäft. Aus dem Moratorium ergeben sich somit keine Konsequenzen für die Einlagensicherung in Deutschland“ so die BaFin auf ihrer Webseite.

