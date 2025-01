Dieser beliebte Broker geht seit heute noch offensiver in den Preiskampf mit den beliebten Brokern Trade Republic und Scalable Capital. Denn tatsächlich gibt es ab jetzt tausende ETF-Sparpläne völlig kostenlos. Ein Grund, hier zuzuschlagen?

Beim Smartbroker gab es in der jüngeren Vergangenheit einige gravierende Änderungen, was das Angebot des beliebten Brokers angeht. Allerdings ist das scheinbar noch lange nicht das Ende, denn ab heute wird die Palette deutlich erweitert.

Tausende ETF-Sparpläne jetzt kostenlos

So kündigte das Unternehmen am 22. Januar an, ab sofort statt 800 kostenfreien ETF-Sparplänen mehr als 1.600 anzubieten. Bisher gab es die Produkte von SPDR, Xtrackers und Amundi zu 0 Euro Konditionen, hinzu kommen jetzt noch Vanguard, VanEck, iShares, WisdomTree und Global X. Die Mindestrate beträgt lediglich 1,00 Euro.

Hier geht es zum Angebot des Smartbrokers

Damit wächst das gesamte Sparplanangebot des Brokers nun auf 4.600 Produkte, da auch Fonds und Aktien zum regelmäßigen Investieren verfügbar sind.

Ein besseres Angebot als bei Trade Republic?

Doch mit dieser Aktion tritt der Smartbroker nun in klare Konkurrenz mit den Neobrokern wie Trade Republic oder Scalable Capital. Aber bietet das Depot auch das bessere Angebot?

Tatsächlich ist das Angebot zwar attraktiv, doch noch nicht in den Sphären einer Trade Republic angekommen. Diese bieten mehr als 2.500 kostenlose ETF-Sparpläne, ein breites Sammelsurium an Aktien, Zinsen in Höhe des EZB-Einlagenzinssatzes (bei Smartbroker 25 Basispunkte weniger), ein kostenloses Girokonto und eine Karte mit einem Prozent Saveback.

Dementsprechend lohnt sich besonders für preisbewusste Anleger weiter der Blick auf Trade Republic (hier geht es zum Angebot). Wer vergleichen will, kann einen Blick auf den BÖRSE ONLINE Broker-Vergleich werfen.

Lesen Sie auch:

Dieses Angebot ist unschlagbar – Broker macht jetzt Trade Republic & Co. Konkurrenz

Oder:

Trade Republic oder Scalable Capital – Das ist jetzt der beste Neobroker für Einsteiger an der Börse