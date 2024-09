Trade Republic ist aktuell der Platzhirsch, wenn es um Karten mit Cashback in Deutschland geht. Doch inzwischen ist ein neues Angebot auf dem Markt, das die Offerte des Neobrokers womöglich übertreffen könnte. Das sollten Sie jetzt wissen.

Die Cashback-Karte von Trade Republic mit einem Prozent Saveback auf alle Transaktionen (bis 1.500 Euro monatlich) hat einen wahren Hype losgetreten. Doch inzwischen hat ein Anbieter nachgezogen und bietet ebenfalls ein attraktives Angebot für alle, die bei jedem Einkauf sparen wollen.

Neuer Anbieter mit Cashback-Karte in Deutschland

So bietet seit Kurzem der Bezahldienstleister sumup eine digitale Mastercard an, die ebenfalls jeden Einkauf rückvergütet. Konkret gibt es ein Prozent bis zu einem monatlichen Umsatz von 1.000 Euro. Dies entspricht bei voller Auslastung 10 Euro Cashback pro Monat.

Bei der Karte selbst handelt es sich um eine Prepaid-Debitkarte, das bedeutet, diese muss zuvor durch Guthaben (zum Beispiel via Überweisung) aufgeladen werden. Die Rückvergütungen können derweil via Knopfdruck in der App in echtes Guthaben zum Bezahlen umgewandelt oder auf ein hinterlegtes Referenzkonto überwiesen werden.

Ist die neue Cashback-Karte besser als Trade Republic?

Doch die Frage, die man sich stellt: Ist dieses Angebot besser als das des Neobrokers Trade Republic?

Grundsätzlich muss man hier sagen: Nein. Denn obwohl sumup Vorteile bietet, gibt es gegenüber dem Angebot des Neobrokers ebenfalls einige Nachteile:





Vorteile gegenüber Trade Republic:

- Keine Bedingungen für den Erhalt des Cashbacks (Sparplan bei Trade Republic nötig)

- Cashback in Echtgeld





Nachteile gegenüber Trade Republic:

- keine physische Karte (muss für offline Einkäufe bsp. über Google Pay genutzt werden)

- Weniger maximales Cashback (10 Euro statt 15 Euro)

- Keine Verzinsung des Guthabens





Dementsprechend eignet sich die Karte von sumup eher als Zusatz für all diejenigen, die über das Cashback von 15 Euro hinaus bei Trade Republic monatlich noch Ausgaben tätigen wollen. Der Neobroker selbst hält weiterhin das beste Angebot im Markt – hier erfahren Sie mehr dazu.

