Wer auf eine Steuersoftware setzt, der bekommt im Schnitt 100 Euro mehr vom Finanzamt zurück, als andere. Zusätzlich erhält man im Schnitt 1095 Euro bei der Abgabe der Steuererklärung zurück. Und wir verraten, welche Steuersoftware jetzt der Testsieger ist.

Langsam aber sicher beginnt die Steuersaison 2024. Wer für die Steuererklärung 2023 noch einen Helfer braucht, der findet hier die Testsieger. Denn unser Schwestermagazin Euro hat die besten Anbieter für Steuersoftware verglichen und die Sieger gekürt. Das Besondere dabei: "Wer für die Erklärung kommerzielle Steuerprogramme nutzt, kann darüber hinaus rund 100 Euro zusätzlich als Erstattung erwarten. Damit finanzieren sich die Ausgaben für die Software bei Kaufpreisen zwischen 15 Euro und 60 Euro für die meisten Steuerpflichtigen von selbst", schreiben die Experten der Euro.

Doch welche Steuersoftware ist nun der Testsieger?

Fast die Sieger: Note 2 für diese Steuersoftwares für die Steuererklärung 2023

Das Programm "SteuersparErklärung 2024" des Anbieters Steuertipps bekam von der Euro-Redaktion die Note 2 verliehen. In der Kategorie "Standard-Steuererklärung" kommt das Programm somit auf Platz 3. So schreiben die Experten: "Auf eine Cloud-Anbindung wird weiterhin aus Datenschutzgründen bewusst verzichtet, die Angaben der Nutzer werden nur lokal gespeichert. Ein virtueller roter Faden führt effizient durch die Erklärung. Bei der Steuersparerklärung sind in der kostengünstigen Flex-Version drei Abgaben inklusive.“

Für 27,95 Euro können Interessierte das Programm "SteuersparErklärung 2024" hier erwerben.

Auf Rang 2 der besten Online-Steuerprogramme schaffte es "Smartsteuer 2024" ebenfalls mit der Note 2. Die Experten der Euro-Redaktion schreiben: "Die Unterstützung beim Ausfüllen der Anlage KAP wurde deutlich verbessert. Erste Zielgruppen des Programms bleiben Berufstätige, Ruheständler und Vermieter."

Für 39,99 Euro können Interessierte diese Steuersoftware für die Steuererklärung 2023 auf smartsteuer.de kaufen.

WISO Steuer 2024 ist der Testsieger

Sowohl in der Kategorie "Die besten Online-Steuerprogramm" als auch in der Kategorie "Standard" konnte WISO Steuer 2024 mit der Note 1 überzeugen. Die Experten der Euro-Redaktion schreiben dazu: "Der Leistungsumfang der Webvariante ist identisch mit "WISO Steuer 2024". User können ohne weitere Kosten zwischen PC, Tablet und Smartphone-Version wechseln." Und sie fügen hinzu: "Eine "responsive" Darstellung macht die Erklärung neben vielen Zusatzfunktionen effizienter. Der Marktführer für Steuererklärungssoftware setzt mit neunem Oberflächen-Design Maßstäbe beim Nutzerkomfort. Neu ist ein digitales Dokumentenarchiv (dokublick), das alle Belege effizient zuordnet".

Für 35,99 Euro können Interessierte die WISO Steuer 2024 direkt hier käuflich erwerben.

Sie sehen also, dass es zahlreiche gute Programme für die Erledigung der Steuersoftware gibt. Und dies lohnt sich: Denn im Schnitt erhalten Sie 1095 Euro nach der Abgabe der Steuererklärung vom Finanzamt zurück. Wer eine Software nutzt, der bekommt oftmals sogar noch mehr.

Und lesen Sie auch: Neue Formulare für die Steuererklärung: Achtung, Fallen!

oder: Steuererklärungs-Saison 2024: Vorsicht, neue Stichtage!